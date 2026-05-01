Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση του Κόουλ Άλεν στο δείπνο των ανταποκριτών με τον Τραμπ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο δόθηκε στο φως της δημοσιότητας από την επίθεση του Κόουλ Άλεν στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο οποίο καταγράφεται λεπτό προς λεπτό η επίθεση του 31χρονου που προσπάθησε να εισέλθει στην αίθουσα που βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τη σύζυγό του Μελάνια και το επιτελείο του.

Πρόκειται για ένα νέο βίντεο έξω από την αίθουσα του ξενοδοχείου «Washington Hilton», όπου γινόταν το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου με καλεσμένο τον Ντόναλντ Τραμπ. Στο βίντεο φαίνεται ο δράστης, ο 31χρονος Κόουλ Άλεν να τρέχει με τα όπλα του και οι άνδρες ασφαλείας να κοιτούν σαστισμένοι τι έχει συμβεί.

Στα πλάνα περιλαμβάνονται επίσης αποσπάσματα που τον εμφανίζουν να περιφέρεται στο εσωτερικό του ξενοδοχείου λίγο πριν από την επίθεση.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Άλεν φτάνει στο σημείο που βρίσκονται τα ασανσέρ του ξενοδοχείου και εκεί μπαίνει σε ένα από αυτά. Εκεί τον πλησιάζει ένας σκύλος της αστυνομίας. Μάλιστα, ο σκύλος μπαίνει στο ασανσέρ αλλά ο αστυνομικός απομάκρυνε το ζώο.

O FBI divulga imagens de alta qualidade do atentado no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca no Hotel Washington Hilton, em Washington D.C.



Um agente foi baleado na ocasião e o criminoso (Cole Allen) preso. https://t.co/BIvvFP5OeA pic.twitter.com/CgiZaJzYnL — Área Militar (@areamilitarof) May 1, 2026

Εκείνη τη στιγμή ο Άλεν φορώντας μαύρο πουκάμισο και μια κόκκινη γραβάτα άρχισε να τρέχει και πέρασε βίαια από το σημείο ελέγχου ασφαλείας, πυροβολώντας πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας που βρισκόταν στα δεξιά του.

Ο πράκτορας ανταπέδωσε τα πυρά ενώ κατέρρεε (δεν φαίνεται στο βίντεο), έχοντας δεχθεί σφαίρα στο στήθος. Η ζωή του σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο που φορούσε και το κινητό του τηλέφωνο.

Άλλοι αστυνομικοί και άνδρες ασφαλείας αντέδρασαν άμεσα, ανοίγοντας πυρ προς τον δράστη, ο οποίος συνέχισε να κινείται προς την αίθουσα δεξιώσεων, όπου βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή ο Τραμπ με τη σύζυγό του, ο αντιπρόεδρος Βανς και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι.

Οι εισαγγελικές αρχές επρόκειτο να παρουσιάσουν το βίντεο κατά τη διάρκεια της ακρόασης για την προφυλάκισή του την Πέμπτη, προκειμένου να τεκμηριώσουν ότι αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Ωστόσο, σύμφωνα με το Fox, η υπεράσπισή του άλλαξε στάση την τελευταία στιγμή και συναίνεσε στην προφυλάκισή του.

Ο Κόουλ Άλεν αντιμετωπίζει τρεις ομοσπονδιακές κατηγορίες: Απόπειρα δολοφονίας του προέδρου, παράνομη μεταφορά πυροβόλου όπλου διασυνοριακά και χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάπραξη εγκληματικής ενέργειας. Σε περίπτωση καταδίκης, ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος ακόμη και με ποινή ισόβιας κάθειρξης.