ΗΠΑ: Τρεις νεκροί από τον τυφώνα Έλεν στη Φλόριντα – Εντυπωσιακές εικόνες από το διάστημα

Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από το πέρασμα του τυφώνα Έλεν, ο οποίος πλήττει τη Φλόριντα από το βράδυ της Πέμπτης (26.9.2024). Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με το πέρασμα του τυφώνα από το διάστημα.

«Με βάση δεδομένα του ραντάρ Ντόπλερ της NWS (σ.σ. της αμερικανικής εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας), το μάτι του τυφώνα Έλεν έφθασε στην ξηρά» στην περιοχή Μπιγκ Μπεντ, στη βόρεια Φλόριντα, «περί τις 23:10» (σ.σ. τοπική ώρα· 06:10 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε το βράδυ της Πέμπτης το NHC.

Ο τυφώνας νωρίτερα ενισχύθηκε στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον, με ανέμους ως και 215 χιλιομέτρων ανά ώρα, κι ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα καταστροφικός.

Ο τυφώνας Έλεν είναι ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στο Big Bend της Φλόριντα, ενώ εκτιμάται πως πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι βρίσκονται χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για ώρες.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός φαίνεται το τεράστιο μάτι του τυφώνα πάνω από την Φλόριντα.

The International Space Station flew over Hurricane Helene at 2:25 p.m. EDT Thursday, Sept. 26, 2024, as it approached the Gulf Coast of Florida packing winds in excess of 120 miles an hour. pic.twitter.com/J1iU0Iztpx — International Space Station (@Space_Station) September 26, 2024

Δυνατές καταιγίδες, πλημμύρες και ισχυροί άνεμοι πλήττουν από την Πέμπτη την περιοχή, ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει προειδοποιήσει για καταιγίδα επικίνδυνη για την ανθρώπινη ζωή στον κόλπο Apalachee.

Hurricane Helene about make

landfall moving 24 miles per hour towards Tallahassee at a cat 4 possible cat 5 prayers to those in the Big Bend, Appalachia Bay areas and in the path we are still getting winds of 130-150 miles per hour.



Not much to slow this down until after… pic.twitter.com/oYUHmralie — World life (@seautocure) September 27, 2024

Μέχρι στιγμής τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν βρει τραγικό θάνατο από το πέρασμα του τυφώνα.

HURRICANE HELENE — More Footage coming out of Florida as Hurricane Helene approaches.



Video 1: A man in Tampa, FL is livestreaming from his flooded living room as Hurricane Helene approaches.



Video 2: Power flashes are seen in Perry, FL as Hurricane Helene is expected to make… pic.twitter.com/6DVZqb10DY — News is Dead (@newsisdead) September 27, 2024

Στη Φλόριντα ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν μια πινακίδα έπεσε στο αυτοκίνητο που οδηγούσε σε αυτοκινητόδρομο στη Τάμπα.

Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο ακόμα άτομα στην Τζόρτζια όταν πιάστηκαν σε ανεμοστρόβιλο, σύμφωνα με το CNN.