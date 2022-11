Ένας φοιτητής άνοιξε πυρ το βράδυ της Κυριακής σε πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια των ΗΠΑ με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να πέσουν νεκροί και ακόμη δύο να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του πανεπιστημίου ο φοιτητής – που διαφεύγει της σύλληψης – άρχισε να πυροβολεί σε κεντρικό χώρο της πανεπιστημιούπολης της Βιρτζίνια των ΗΠΑ.

Όπως ανήρτησε στο Twitter η αστυνομία του πανεπιστημίου της Βιρτζίνια, στις 22:40 χθες το βράδυ (τοπική ώρα) δόθηκε εντολή σε όσους βρίσκονταν στην πανεπιστημιούπολη να αναζητήσουν καταφύγιο στο σημείο όπου ήταν, έπειτα από ένα περιστατικό με πυρά στην οδό Κάλμπρεθ.

Η πανεπιστημιούπολη παραμένει σε lockdown καθώς οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο.

Three people were killed and two others were injured in a shooting at the University of Virginia.



The manhunt for suspect, Christopher Darnell Jones Jr., is still on and he is believed to be armed and dangerous, shelter in place is still in place. #UVA pic.twitter.com/7TrUZDSbaM