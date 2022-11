Το Ιράκ καταδίκασε σήμερα τις ιρανικές και τουρκικές επιθέσεις στο Ιρακινό Κουρδιστάν, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων INA, επικαλούμενο ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

«Οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από ιρανικές και τουρκικές δυνάμεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή του Κουρδιστάν αποτελούν παραβίαση της κυριαρχίας του Ιράκ», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

#LATEST: Iraq "strongly condemns" the repeated Iranian drone and missile attacks targeting the Kurdistan Region, warning that Iraqi territory should not be used as a "battleground or area for settling scores" – Iraqi foreign ministry pic.twitter.com/bKy8mvIRyN