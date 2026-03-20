Ιράν: «Δεν υπάρχει διαθέσιμο πλεόνασμα πετρελαίου για τις διεθνείς αγορές»

Το Ιράν δήλωσε πως δεν διαθέτει πλεόνασμα σε αργό πετρέλαιο που θα μπορούσε να διοχετευθεί στις διεθνείς αγορές, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, για χαλάρωση ορισμένων κυρώσεων.

Ο Σκοτ Μπέσεντ ανέφερε ότι «τις επόμενες ημέρες θα μπορούσαμε να άρουμε τις κυρώσεις στο πετρέλαιο του Ιράν που βρίσκεται ήδη σε πλοία στη θάλασσα», μιλώντας στο Fox Business.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Πετρελαίου, Σαμάν Γοντοσί, υποστήριξε πως «το Ιράν εκ των πραγμάτων δεν διαθέτει πλέον πλεόνασμα αργού, ούτε στη θάλασσα ούτε για εξαγωγή».