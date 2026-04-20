Ιράν: Δύο εκτελέσεις ανδρών για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

Σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Ιράν είναι η δεύτερη χώρα παγκοσμίως σε αριθμό εκτελέσεων, μετά την Κίνα
Αστυνομικός της ιρανικής αστυνομίας στην Τεχεράνη / Reuters

Το Ιράν εκτέλεσε δύο άνδρες που είχαν καταδικαστεί για διασυνδέσεις με τη Μοσάντ, ανακοίνωσε η ιρανική δικαιοσύνη, ενώ πρόκειται για την πιο πρόσφατη από μια σειρά εκτελέσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία από την έναρξη στα τέλη Φεβρουαρίου του πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

«Οι θανατικές ποινές του Μοχαμάντ Μασούμ-σαχί και του Χαμέντ Βαλιντί εφαρμόστηκαν το ξημέρωμα της Δευτέρας (20.04.2026)», ανέφερε ο ιστότοπος Mizan Online, μέσο των δικαστικών αρχών του Ιράν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία δεν διευκρίνισε πότε συνελήφθησαν, οι δύο άνδρες ήταν «μέλη δικτύου κατασκοπείας που συνδέεται με τη Μοσάντ, την μυστική υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ», την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών, και είχαν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένου του Ιρακινού Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ.

Αυτοί καταδικάστηκαν για το έγκλημα του «πολέμου κατά του Θεού» και για «συνεργασία με εχθρικές ομάδες και το σιωνιστικό καθεστώς». Το μέσο των δικαστικών αρχών Mizan πρόσθεσε ότι οι θανατικές ποινές τους επικυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο προτού εφαρμοστούν.

Η Τεχεράνη έχει προχωρήσει σε σειρά εκτελέσεων μετά την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ στις 28 Φεβρουαρίου. Κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων στον πόλεμο αυτόν βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Απριλίου.

Σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Ιράν είναι η δεύτερη χώρα παγκοσμίως σε αριθμό εκτελέσεων, μετά την Κίνα. Εδώ και χρόνια οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων επικρίνουν την εκτεταμένη χρήση από το Ιράν της θανατικής ποινής, κατηγορώντας τις αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας ότι χρησιμοποιούν τις εκτελέσεις ως εργαλείο εκφοβισμού.

Πέρυσι τουλάχιστον 1.639 άνθρωποι εκτελέστηκαν στο Ιράν, ο μεγαλύτερος αριθμός σε διάστημα 35 ετών, σύμφωνα με την οργάνωση που έχει την έδρα της στη Νορβηγία Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν (Iran Human Rights).

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
298
217
164
100
85
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Στοιχειωμένος από σκοτεινές σκέψεις», o 31χρονος δράστης του μακελειού στη Λουιζιάνα που σκότωσε 8 παιδιά
Καθώς η αστυνομία συνεχίζει να συνθέτει τα κομμάτια του τι οδήγησε στη σφαγή, να τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για το παρελθόν κα τα προειδοποιητικά σημάδια για την ψυχολογική κατάσταση του πατέρα
Ο Shamar Elkins με τα παιδιά του
WSJ: ΗΠΑ και Ιράν εξετάζουν σχέδια για 10ετή παύση εμπλουτισμού ουρανίου - Η απομάκρυνση στο παρελθόν από τη Σοβιετική Ένωση
Η απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν θα ήταν δύσκολη, αλλά έχει γίνει στο παρελθόν από τις ΗΠΑ - Θα περιλαμβάνει επίσης μια πολιτική συμφωνία για το πού θα κατευθυνθεί το πυρηνικό υλικό
Δορυφορική εικόνα πάνω σε ερείπια του Κέντρου Πυρηνικής Τεχνολογίας Ισφαχάν του Ιράν
Σεισμός 7,5 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Τσουνάμι 80 εκατοστών χτύπησε λιμάνι της επαρχίας Ιβάτε, αναμένονται μεγαλύτερα κύματα
Από την πρώτη στιγμή είχε εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι στις νομαρχίες Χοκάιντο, Ιβάτε και Αομόρι, ύψους έως και 3 μέτρων
σκάφη
