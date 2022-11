Ούτε οι γιατροί δεν γλιτώνουν από τη βία του ισλαμικού καθεστώτος του Ιράν. Γιατρός δέχτηκε επίθεση από τις αρχές ασφαλείας τη στιγμή που βοηθούσε τραυματισμένους διαδηλωτές.

Οι δολοφονικές επιθέσεις των δυνάμεων ασφαλείας του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν είναι καθημερινό φαινόμενο. Το ίδιο και οι διαμαρτυρίες πολιτών που διαδηλώνουν υπέρ της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Τη λαϊκή έκρηξη πυροδότησε η εν ψυχρώ δολοφονία της νεαρής Μεχσά Αμινί, που το μόνο της «έγκλημα» ήταν ότι δεν είχε πλήρως καλυμμένα τα μαλλιά της.

Ένα από το πιο πρόσφατα κρούσματα της κρατικής βίας στο Ιράν είναι ο άγριος ξυλοδαρμός από τις δυνάμεις ασφαλείας ενός γιατρού που βοηθούσε τους τραυματίες διαδηλωτές.

The #Iranian regime forces attacked this doctor who was assisting injured #protestors in #Iran.

The amount of wickedness of this regime knows no bounds. What is this, if not a humanitarian crisis? #MahsaAmini#IranRevolution #IranProtest https://t.co/XQtyFK5TW4