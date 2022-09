Μια γυναίκα που έτρωγε σε εστιατόριο της Τεχεράνης χωρίς να φοράει το χιτζάμπ της, συνελήφθη στο Ιράν, όπως δήλωσε σήμερα (30.09.2022) η αδελφή της, την ώρα που συνεχίζονται οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί.

Η φωτογραφία δείχνει την Ντόνια Ραντ να κάθεται σε ένα παραδοσιακό εστιατόριο της πρωτεύουσας του Ιράν και να παίρνει το πρωινό της μαζί με μια φίλη της, η οποία επίσης δεν φοράει χιτζάμπ.

Η φωτογραφία κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι χρήστες τους υποστήριξαν την κίνηση των δύο γυναικών να επιδείξουν απείθεια απέναντι στον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα που επιβάλλει η Ισλαμική Δημοκρατία στις γυναίκες.

Iranian women committing the crime of eating in a restaurant without wearing a headcover. pic.twitter.com/MqYS3zojEk