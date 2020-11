Ιράν: Ισραηλινής κατασκευής το όπλο που σκότωσε τον πυρηνικό επιστήμονα – “Χαμός” στην κηδεία του (pics)

Ισραηλινής κατασκευής είναι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην δολοφονία του κορυφαίου πυρηνικού επιστήμονα του Ιράν, Μόχσεν Φαχριζαντέχ, σύμφωνα με το ιρανικό Press TV.

«Το όπλο που βρέθηκε στον τόπο της τρομοκρατικής ενέργειας φέρει το λογότυπο και τα διακριτικά της ισραηλινής πολεμικής βιομηχανίας», δήλωσε μη κατονομαζόμενη πηγή στο Press TV.

Προηγουμένως, ο ισραηλινός υπουργός αρμόδιος για τις υπηρεσίες Πληροφοριών Ελί Κοέν είχε δηλώσει στο ραδιοφωνικό δίκτυο 103 FM ότι δεν γνωρίζει ποιος είναι υπεύθυνος για την δολοφονία.

Informed sources to @PressTV: Remnants show #Israeli arms used to assassinate #Iran’s top nuclear scientist.#IranianNuclearScientist #Fakhrizadeh pic.twitter.com/G0cDfx4vKe