Ανυποχώρητοι είναι τόσο οι διαδηλωτές στο Ιράν, όσο και οι Αρχές. Οι δεύτεροι μάλιστα δηλώνουν ότι δεν θα επιδείξουν «καμία επιείκεια», με τις διαδηλώσεις να έχουν στοιχίσει τη ζωή ήδη σε δεκάδες ανθρώπους.

Μετά τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί, η οποία ξυλοφορτώθηκε μέχρι θανάτου μετά την σύλληψή από την «Αστυνομία Ηθών» στο Ιράν γιατί δεν φορούσε… σωστά τη μαντίλα της. Έκτοτε, οι διαδηλώσεις δεν λένε να κοπάσουν. Μάλιστα, την Κυριακή (25.09.2022) επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Εζεΐ απείλησε ότι δεν θα επιδείξει «καμία επιείκεια» έναντι των υποκινητών «των ταραχών».

Οι διαδηλώσεις αυτές, που έχουν ξεσπάσει από τις 16 Σεπτεμβρίου, είναι οι πιο εκτεταμένες που έχουν ξεσπάσει στο Ιράν μετά τον Δεκέμβριο του 2019, όταν πλήθος κόσμου είχε βγει στους δρόμους περίπου 100 πόλεων διαμαρτυρόμενος για την άνοδο της τιμής της βενζίνης. Οι διαδηλώσεις είχαν κατασταλεί βίαια, με τη Διεθνή Αμνηστία να κάνει λόγο για περισσότερους από 300 νεκρούς, αν και οι ιρανικές αρχές είχαν ανακοινώσει τον θάνατο 230 ανθρώπων.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι την ίδια ώρα το φως της δημοσιότητας έχουν δει νέες καταγγελίες για τις συνθήκες θανάτου της 22χρονης κοπέλας. Μιλώντας στο Sky News, ο ξάδερφος της, δήλωσε ότι η 22χρονης Μαχσά Αμινί βασανίστηκε και εξευτελίστηκε στα χέρια της «Αστυνομίας Ηθών».

Στη διάρκεια αυτών των κινητοποιήσεων έχουν ξεσπάσει συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ οι διαδηλωτές φωνάζουν συνθήματα κατά της κυβέρνησης, όπως μεταδίδουν ΜΜΕ και αναφέρουν ακτιβιστές. Εδώ και πολλές ημέρες βίντεο που ανεβαίνουν στα social media δείχνουν σκηνές βίας στην Τεχεράνη και σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως η Ταμπρίζ. Σε κάποια από αυτά φαίνονται οι δυνάμεις ασφαλείας να πυροβολούν εναντίον των διαδηλωτών.

Οι αρχές αρνούνται ότι φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για τον θάνατο της 22χρονης Αμινί, που καταγόταν από την επαρχία Κουρδιστάν. Όμως έκτοτε οργισμένοι Ιρανοί βγαίνουν κάθε βράδυ στους δρόμους πόλεων για να διαμαρτυρηθούν.

Το βράδυ της Κυριακής (25.09.2022) ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Χοσεΐν Αμίρ- Αμπντολαχιάν κατηγόρησε εκ νέου τις ΗΠΑ ότι «παρεμβαίνουν στις εσωτερικές, ιρανικές υποθέσεις (…) και στηρίζουν τους ταραξίες με προκλητικό τρόπο».

Από την αρχή των κινητοποιήσεων περισσότεροι από 700 άνθρωποι έχουν συλληφθεί μόνο σε μία επαρχία στο βόρειο Ιράν, η οποία δίνει επίσημο απολογισμό, αλλά αναμφίβολα ο αριθμός των συλληφθέντων σε όλη τη χώρα είναι πολύ μεγαλύτερος. Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), με έδρα τις ΗΠΑ, έκανε λόγο για 17 συλλήψεις δημοσιογράφων.

Σύμφωνα με επίσημο απολογισμό των ιρανικών αρχών στον οποίο περιλαμβάνονται διαδηλωτές και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, 41 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες δέκα ημέρες. Από την πλευρά της η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα το Όσλο, εκτιμά σε τουλάχιστον 57 τους νεκρούς διαδηλωτές.

Tehran, bottles full of gasoline in the hands of freedom-loving girls in the middle of the street of the Tehran Water Organization. 👈 And the young people of Iran are ready to receive Khamenei's beast Sunday, Mehr 3, 1401#مهسا_امینی #Mahsa_Amini #OpIran pic.twitter.com/HyqLFICo7u