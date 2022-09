Συνεχίζονται οι συγκρούσεις στο Ιράν, με τη χώρα να συγκλονίζεται από μια ακόμα δολοφονία. Αυτή τη φορά το θύμα μια 20χρονη κοπέλα, η Χαντίς Νατζαφί, που έπεσε νεκρή με έξι σφαίρες στο λαιμό, το πρόσωπο και στην καρδιά.

Η Χαντίς Νατζαφί συμμετείχε στις διαδηλώσεις για τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί στην Τεχεράνη, η οποία έχασε την ζωή της αφού ξυλοκοπήθηκε άγρια από την «Αστυνομία Ηθών» γιατί δεν φορούσε σωστά την χιτζάμπ της. Η 20χρονη, τουρκικής καταγωγής, δολοφονήθηκε την περασμένη Πέμπτη από τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν κατά την διάρκεια διαδηλώσεων στην πόλη Καράτζ, 36 χλμ. δυτικά της Τεχεράνης.

Η είδηση της δολοφονίας της 20χρονης Χαντίς Νατζαφί έγινε γνωστή την Κυριακή από την Ιρανή δημοσιογράφο Μασίχ Αλινετζάντ, η οποία έκανε μια ανάρτηση στα social media για την κηδεία της νεαρής διαδηλώτριας.

«Αυτή είναι η κηδεία της 20χρονης #HadisNajafi, η οποία έπεσε νεκρή στο δρόμο από τις δυνάμεις ασφαλείας κατά των διαδηλωτών. Η Χαντίς ήταν ένα καλόκαρδο κορίτσι και αγαπούσε τον χορό. Διαδήλωνε κατά του βάναυσου θανάτου της #MahsaAmini. Το έγκλημά τους: ήθελαν ελευθερία» έγραψε στο Twitter.

This is the funeral of 20 year old #HadisNajafi, who was shot dead on the streets by security forces for protesting. Hadis was a kind hearted girl & loved dancing. She was protesting against the brutal death of #MahsaAmini. Their crime: wanting freedom.

pic.twitter.com/tduxVe1SZf — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 25, 2022

Σημειώνεται ότι η νεαρή διαδηλώτρια με τα ξανθιά μαλλιά τις προηγούμενες μέρες είχε εμφανιστεί σε βίντεο που έγινε viral στα social media και φαίνεται να στέκεται με θάρρος απέναντι στους άνδρες της ιρανικής αστυνομίας, χωρίς να φορά την υποχρεωτική από την «Αστυνομία Ηθών» χιτζάμπ ενώ παράλληλα έπιανε τα μαλλιά της σε αλογοουρά και είχε γίνει γνωστή ως «το κορίτσι με την αλογοουρά, σύμβολο των διαδηλώσεων».

#HadisNajafi #مهسا_امینی #حدیث_نجفی #OpIran 20 years old girl who is getting ready to fight, got killed by 6 bullet on her body. Please be our voice. pic.twitter.com/Nwr9L8Qqmc — Shayan (@ShayanHg) September 25, 2022

For #HadisNajafi , her video as she was tying her hair in a knot, getting ready to fight the Islamic Republic’s security forces went viral yesterday, and today she’s killed by 6 bullets as she was protesting #MahsaAmini 's brutal murder in the streets of Karaj, Iran. #مهسا_امینی pic.twitter.com/6Nko16Zpb5 — الهام (@SaltySourPotato) September 25, 2022

Έρευνα για τον θάνατο της Αμινί ζήτησαν τα Ηνωμένα Έθνη

«Μετά την Μαχσά Αμινί, ο θάνατος της Χαντίς Νατζαφί σοκάρει το Ιράν», αναφέρει το γαλλικό περιοδικό le Point. «Μέσα στο δρόμο, με τα μαλλιά λυμένα: οι τελευταίες φωτογραφίες της Ιρανής Χαντίς Νατζαφί, που πυροβολήθηκε με έξι σφαίρες», μεταδίδει το γαλλικό δίκτυο TF INFO και αναφέρει πως μετά από 10 μέρες διαδηλώσεων, τουλάχιστον, 54 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά την διάρκεια των βίαιων επεισοδίων, σύμφωνα με την οργάνωση Iran Human Rights.

Η 22χρονη Μαχσά Αμινί συνελήφθη από την «Αστυνομία Ηθών» την περασμένη εβδομάδα στην Τεχεράνη επειδή δεν φορούσε σωστά την χιτζάμπ της, την μουσουλμανική μαντίλα που καλύπτει το κεφάλι και μέρος του προσώπου. Οι άνδρες που την συνέλαβαν την χτύπησαν βάναυσα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, με αποτέλεσμα η νεαρή γυναίκα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου έπεσε σε κώμα και τελικά «έφυγε» από τη ζωή. Αν και οι Αρχές υποστήριξαν πως η Αμινί έπασχε από καρδιολογικό πρόβλημα, η οικογένειά της υποστήριξε πως η 22χρονη ήταν υγιέστατη. Από την ημέρα του θανάτου της μέχρι σήμερα το Ιράν μοιάζει με «καζάνι που βράζει» καθώς χιλιάδες διαδηλωτές έχουν κατέβει στους δρόμους σε τουλάχιστον 50 πόλεις της χώρας ενώ οι γυναίκες σε ένδειξη διαμαρτυρίας κόβουν τα μαλλιά τους και καίνε τις χιτζάμπ τους δημόσια.

Τα Ηνωμένα Έθνη εξέδωσαν ανακοίνωση μετά τις πρόσφατες διαδηλώσεις στο Ιράν και την αύξηση των καταγγελιών για την «Αστυνομία Ηθών», που «επιτίθεται» στις γυναίκες αν δεν φορούν σωστά τη χιτζάμπ και ζητούν την διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τον θάνατο της Αμινί. «Καλούμε τις Αρχές του Ιράν να διεξάγουν ανεξάρτητη, αντικειμενική και έγκαιρη έρευνα για τον θάνατο της Αμινί, να δώσουν στην δημοσιότητα τα αποτελέσματα και να φροντίσουν, ώστε όλοι οι δράστες να λογοδοτήσουν (στις Αρχές)», τονίζει η σχετική ανακοίνωση.