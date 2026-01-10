Κόσμος

Ιράν: Μαρτυρίες για πάνω από 200 νεκρούς στις διαδηλώσεις – Φουντώνει η λαϊκή οργή

Οι νεκροί έχουν σκοτωθεί από πραγματικά πυρά, καταγγέλει γιατρός - Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, τόνισε ότι η χώρα του βιώνει συνθήκες πολέμου
Αιματηρές διαδηλώσεις στο Ιράν
Αιματηρές διαδηλώσεις στο Ιράν (Iranian state TV via AP)

Στο αίμα έχουν πνιγεί οι διαδηλώσεις στο Ιράν σύμφωνα με μαρτυρία γιατρού στο  περιοδικό TIME με τους νεκρούς να έχουν ξεπεράσει τους 200.

Ο γιατρός από το Ιράν που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του μιλώντας για τις διαδηλώσεις επισήμανε ότι τα θύματα έχουν σκοτωθεί από πυρά και πρόκειται κυρίως για άτομα νεαρής ηλικίας, 

Μιλώντας στο περιοδικό TIME, ο ίδιος γιατρός δήλωσε ότι μόνο σε έξι νοσοκομεία της Τεχεράνης καταγράφηκαν 217 θάνατοι διαδηλωτών μετά τις αντικαθεστωτικές κινητοποιήσεις της Πέμπτης (8/1), «οι περισσότεροι από πραγματικά πυρά». Τόνισε, ωστόσο, ότι ο συνολικός αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι πολύ υψηλότερος, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από άλλες πόλεις της χώρας.

Επισήμως, ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επιβεβαιώσει 51 θανάτους στην ιρανική πρωτεύουσα από την έναρξη των διαδηλώσεων, στις 28 Δεκεμβρίου. Εάν οι αυξημένοι αριθμοί επιβεβαιωθούν, θα πρόκειται για μια ιδιαίτερα σκληρή καταστολή, η οποία ακολούθησε το σχεδόν πλήρες μπλακάουτ στο διαδίκτυο και στις τηλεφωνικές επικοινωνίες που επέβαλε το καθεστώς από το βράδυ της Πέμπτης.

Μια τέτοια εξέλιξη θα συνιστούσε και άμεση πρόκληση προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα είχε προειδοποιήσει ότι το καθεστώς θα «πληρώσει ακριβά» εάν συνεχίσει να σκοτώνει διαδηλωτές που κατεβαίνουν μαζικά στους δρόμους από τις 28 Δεκεμβρίου.

 

Την ίδια στιγμή, η ιρανική ηγεσία και η δικαιοσύνη απηύθυναν αυστηρές προειδοποιήσεις προς τους συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις. Ο ανώτατος ηγέτης αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε ομιλία του που μεταδόθηκε την Παρασκευή, ξεκαθάρισε ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποχωρήσει απέναντι σε βανδάλους» που, όπως είπε, επιχειρούν να «ευχαριστήσουν» τον Τραμπ.

Παράλληλα, ο εισαγγελέας της Τεχεράνης προειδοποίησε ότι οι διαδηλωτές ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι ακόμη και με τη θανατική ποινή. Σε κρατική τηλεοπτική μετάδοση, αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης κάλεσε τους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά από τις διαδηλώσεις, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Αν σας χτυπήσει μια σφαίρα, μην παραπονιέστε».

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, τόνισε ότι η χώρα του βιώνει συνθήκες πολέμου, επισημαίνοντας πως δεν μπορεί να γίνει λόγος ούτε για ειρήνη ούτε για εκεχειρία.

 

Σε σχετικές δηλώσεις, χαρακτήρισε τις εσωτερικές αναταραχές ως συντονισμένη απειλή, αποδίδοντας στους διαδηλωτές τον χαρακτηρισμό «αστική τρομοκρατική ομάδα» και υιοθετώντας ιδιαίτερα επιθετική ρητορική απέναντι στις κινητοποιήσεις.

Ταυτόχρονα, κατηγόρησε ευθέως το Ισραήλ για την τρέχουσα κρίση, υποστηρίζοντας ότι το Τελ Αβίβ υποκινεί την ένταση και βρίσκεται πίσω από τις εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας.

