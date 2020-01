Ιράν: Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών στο ποδοπάτημα στην κηδεία του Σουλεϊμανί

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία τουλάχιστον πενήντα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το ποδοπάτημα στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για την κηδεία του δολοφονηθέντος Ιρανού στρατιωτικού διοικητή Κασέμ Σουλεϊμανί με αποτέλεσμα ο ενταφιασμός του να αναβληθεί, μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στη νοτιοανατολική πόλη Κερμάν για να αποτίσουν φόρο τιμής στον στρατηγό Κασέμ Σουλεϊμανί, η δολοφονία του οποίου από πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους των ΗΠΑ την περασμένη Παρασκευή βύθισε την περιοχή σε νέα κρίση και αύξησε τους φόβους για μια ευρύτερη σύγκρουση. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε πως η Τεχεράνη εξετάζει διάφορα σενάρια για να εκδικηθεί τη δολοφονία του. Άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η απάντηση του Ιράν θα είναι ανάλογη, αλλά το ίδιο θα επιλέξει την ώρα και τον τόπο.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA μετέδωσε πως η ταφή του Σουλεϊμανί αναβλήθηκε αλλά δεν ανέφερε πόσο θα καθυστερήσει.

«Σήμερα λόγω του συνωστισμού του πλήθους συμπολίτες μας τραυματίστηκαν και άλλοι έχασαν τη ζωή τους», ανακοίνωσε στην κρατική τηλεόραση ο Πιρ Χοσέιν Κουλιβάντ.

Η σορός του Σουλεϊμανί, ενός εθνικού ήρωα που ο θάνατός του έχει ενώσει πολλούς Ιρανούς, είχε μεταφερθεί σε ιρακινές και ιρανικές πόλεις προτού φθάσει στη Κερμάν για να ενταφιαστεί.

Σε κάθε μέρος, ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων κατέκλυσε τους δρόμους φωνάζοντας «Θάνατος στην Αμερική» και κλαίγοντας από συγκίνηση. Ο Ανώτατος Ηγέτης Αλί Χαμενεΐ ηγήθηκε των προσευχών στην Τεχεράνη με δάκρυα στα μάτια.

Ο Σουλεϊμανί, ο οποίος ήταν επικεφαλής της επίλεκτης δύναμης Αλ Κουντς, ήταν υπεύθυνος για την οικοδόμηση ενός δικτύου πληρεξούσιων στρατών της Τεχεράνης σε όλη τη Μέση Ανατολή. Είχε διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην ενορχήστρωση της μακρόχρονης εκστρατείας του Ιράν για την αποχώρηση των στρατευμάτων των ΗΠΑ από το Ιράκ.

