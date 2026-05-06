Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Νέα Υόρκη: Ο Ζοράν Μαμντάνι φιλοξένησε εκδήλωση για τα 205 χρόνια από την Ελληνική Ανεξαρτησία – «Ζήτω η Ελλάδα», είπε

Ο δήμαρχος απέτισε φόρο τιμής σε Ελληνοαμερικανούς Νεοϋορκέζους που υπηρετούν την πόλη, συμπεριλαμβανομένου του αστυνομικού του NYPD Αναστάσιου Σάκου, ο οποίος σκοτώθηκε εν ώρα καθήκοντος
Ο Μαμντανί στη δεξίωση
Ο Μαμντανί στη δεξίωση

Προσθέστε το newsit.gr στη Google

για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης

Δεξίωση για τον εορτασμό της 205ης επετείου της ελληνικής ανεξαρτησίας στο Gracie Mansion φιλοξένησε την Τρίτη (5/5/2026) ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοράν Μαμντάνι, καλωσορίζοντας εκπροσώπους της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, κληρικούς, διπλωμάτες και εξέχοντα μέλη της κοινωνίας των πολιτών.

Η εκδήλωση στη Νέα Υόρκη ξεκίνησε με δηλώσεις του Ζακ Φρίτσινγκ, Πρώτου Αναπληρωτή Επιτρόπου στο Γραφείο Μαζικής Συμμετοχής, ο οποίος αναφέρθηκε στην «υπέροχη σχέση» της πόλης με την Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή και την ευχαρίστησε για τη συνεργασία της στη διοργάνωση της δεξίωσης του δήμαρχου της Νέας Υόρκης.

Η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στη Ν. Υόρκη, πρέσβης Ιφιγένεια Καναρά ευχαρίστησε τον Δήμαρχο της Ν. Υόρκης για την πρόσκληση και τη φιλοξενία του, περιγράφοντας την περίσταση τόσο ως «φόρο τιμής στα διαρκή ιδανικά της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης» όσο και ως ανάμνηση του «βαθύτατου και δύσκολου αγώνα» της Ελληνικής Επανάστασης. Υπογράμμισε ότι ο αγώνας του 1821 σημαδεύτηκε από «θυσία», «ανθεκτικότητα» και μια «ακλόνητη πίστη στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια», σημειώνοντας παράλληλα ότι τα ιδανικά του συνεχίζουν να έχουν απήχηση έως σήμερα.

Η κ. Καναρά υπογράμμισε επίσης τον διαρκή δεσμό μεταξύ Ελλάδας και Νέας Υόρκης, αποτίοντας φόρο τιμής στη συμβολή της ελληνοαμερικανικής κοινότητας στην πολιτειακή, πολιτιστική και οικονομική ζωή της πόλης. Από την Αστόρια μέχρι το Μανχάταν και πέραν αυτών, ανέφερε, γενιές Ελλήνων και Ελληνοαμερικανών έχουν βοηθήσει να διαμορφωθεί η «οικονομική ζωτικότητα, ο πολιτιστικός πλούτος και ο κοινωνικός ιστός» της Νέας Υόρκης.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, απευθυνόμενος στους προσκεκλημένους, εξέφρασε εκτίμηση προς τον Δήμαρχο και την πόλη για την αναγνώριση της Ημέρας της Ελληνικής Ανεξαρτησίας. Όπως ανέφερε οι Έλληνες της Νέας Υόρκης «εκτιμούν βαθιά» την οικειότητα του Δημάρχου με την κοινότητα και τον τρόπο με τον οποίο έχει αγκαλιάσει τις παραδόσεις, την πίστη και την παρουσία της στην πόλη. Ανέδειξε τον ρόλο της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής ως πνευματικής και πολιτιστικής εστίας για την ελληνοαμερικανική κοινότητα, φέρνοντας μαζί οργανώσεις από όλο το φάσμα της πολιτειακής, εκπαιδευτικής, επαγγελματικής ζωής και φιλανθρωπίας.

Ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε ότι η ελληνοαμερικανική κοινότητα είναι ριζωμένη στην πίστη, ενώ παραμένει ευρεία στη συμβολή της στη Νέα Υόρκη, εκτιμώντας την «εκπαίδευση, υπηρεσία, επαγγελματική αριστεία» και τη δέσμευση στο κοινό καλό. Συνέδεσε τον εορτασμό της ελληνικής ανεξαρτησίας με τη γιορτή του Ευαγγελισμού, λέγοντας ότι η κληρονομιά του 1821 συνεχίζει να επιβεβαιώνει την ελευθερία, τη θρησκευτική ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Orthodox Observer (@orthodoxobserver)

Ο Δήμαρχος Ν. Υόρκης Μαμντάνι καλωσόρισε τους προσκεκλημένους στο Gracie Mansion, τονίζοντας «Ζήτω η Ελλάδα» και σημειώνοντας ότι οι δήμαρχοι της Νέας Υόρκης έχουν εδώ και καιρό τιμήσει την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, από προηγούμενες συμμετοχές στην Παρέλαση της Ελληνικής Ανεξαρτησίας μέχρι δεξιώσεις στο Δημαρχείο. Ανέφερε ότι η Νέα Υόρκη φιλοξενεί περισσότερους Έλληνες από οπουδήποτε αλλού στην Αμερική και επαίνεσε την καθημερινή επίδραση της κοινότητας στην πόλη, από τα δημοκρατικά της ιδανικά μέχρι την πολιτιστική ζωή γειτονιών όπως η Αστόρια.

Ο Μαμντάνι αφού χαιρέτισε τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, τη Γενική Πρόξενο πρέσβη Ιφ. Κανάρα, τον Γενικό Πρόξενο της Κύπρου Κ. Πογιατζή, τη Μόνιμη Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη πρέσβυ Αγ. Μπαλτά και τη Μόνιμη Αντιπρόσωπο της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη πρέσβη Μαρία Μιχαήλ, αναφέρθηκε θερμά στο ελληνικό κοινοτικό πνεύμα, λέγοντας ότι κατά τη διάρκεια των πρόσφατων εορτασμών της Ελληνικής Ανεξαρτησίας είχε εντυπωσιαστεί από τη «φιλία» που συνδέει τη Νέα Υόρκη με την Αθήνα και γεμίζει την Πέμπτη Λεωφόρο κατά την ετήσια παρέλαση.

Ανέφερε επίσης ότι η ανεξαρτησία είναι «το έργο του λαού» και συνέδεσε το θέμα του ελληνικού αγώνα για ελευθερία με τη δέσμευση της διοίκησής του να στηρίζει τους Νεοϋορκέζους, μεταξύ άλλων μέσω της παιδικής φροντίδας και της προστασίας των μικρών επιχειρήσεων.

Μιλώντας επίσης ως πρώην μέλος της Πολιτειακής Συνέλευσης για την Αστόρια και το Λονγκ ‘Αιλαντ Σίτι, θυμήθηκε ελληνικής ιδιοκτησίας επιχειρήσεις και προσωπικούς δεσμούς με την κοινότητα, ενώ απέτισε φόρο τιμής σε Ελληνοαμερικανούς Νεοϋορκέζους που υπηρετούν την πόλη, συμπεριλαμβανομένου του αστυνομικού του NYPD Αναστάσιου Σάκου, ο οποίος σκοτώθηκε εν ώρα καθήκοντος και πρόσφατα τιμήθηκε με μετονομασία δρόμου στην Αστόρια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
138
117
105
99
99
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μάρκο Ρούμπιο: «Η Επιχείρηση Epic Fury τελείωσε»
Ο Ρούμπιο είπε ότι τα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου υψηλού βαθμού, θα επιλυθούν μέσω διαπραγματεύσεων
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην αίθουσα Τύπου «James S. Brady» στο Λευκό Οίκο
Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι επιτέθηκε στα ΗΑΕ και προειδοποιεί για «αποφασιστική αντίδραση» σε περίπτωση επιθέσεων στο Ιράν
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού απέρριψε τις κατηγορίες του Υπουργείου Άμυνας των ΗΑΕ ως «αβάσιμες», ενώ κατηγόρησε τα ΗΑΕ ότι επιτρέπουν στις αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις να επιχειρούν από το έδαφός τους
Πύραυλος εκτοξεύεται από πλοίο κατά τη διάρκεια ασκήσεων του ιρανικού ναυτικού στον Κόλπο του Ομάν και στον Ινδικό Ωκεανό
Το Ιράν θεσπίζει νέο μηχανισμό κυριαρχίας για τη διέλευση πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Τα πλοία που σκοπεύουν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, «αφού ειδοποιήσουν τις ιρανικές αρχές, πρέπει να λάβουν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες κυκλοφορίας τους»
Πλοία στα Στενά του Ορμούζ κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς, Ιράν
Ντόναλντ Τραμπ:«Γυμνάζομαι τόσο πολύ, περίπου ένα λεπτό την ημέρα, αν είμαι τυχερός»
Ο Ντόναλντ Τραμπ καυχιέται συχνά για τη φυσική του κατάσταση, συγκρίνοντάς την με εκείνη του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αποσύρθηκε από την προεδρική κούρσα του 2024 λόγω προβλημάτων υγείας
Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo