Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ρυθμούς «YMCA»: Αστειεύτηκε για τη γυμναστική και χόρεψε στον Λευκό Οίκο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αστειεύτηκε ότι γυμνάζεται «λιγότερο από ένα λεπτό την ημέρα», κατά τη διάρκεια της υπογραφής διατάγματος για την επαναφορά του «Προεδρικού Τεστ Φυσικής Κατάστασης» στα σχολεία.

«Γυμνάζομαι πάρα πολύ, περίπου ένα λεπτό τη μέρα — αν είμαι τυχερός», δήλωσε με χιούμορ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αυτοσαρκαζόμενος παράλληλα για τις μετακινήσεις του με τα ειδικά οχήματα γκολφ (buggies), καθώς είναι γνωστός λάτρης του αθλήματος.

Λίγο αργότερα, εμφανίστηκε στον προαύλιο χώρο του Λευκού Οίκου, όπου διασκέδασε μαθητές, δείχνοντάς τους κινήσεις χορού εμπνευσμένες από το «YMCA», σε ένα στιγμιότυπο που θύμισε το λεγόμενο «Trump dance».

Ωστόσο, οι δηλώσεις του αναζωπύρωσαν τα σχόλια γύρω από την υγεία του, καθώς πρόκειται για τον γηραιότερο πρόεδρο των ΗΠΑ, που σύντομα θα συμπληρώσει τα 80 του χρόνια.

Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί εικόνες με μώλωπες στα χέρια, πρησμένα πόδια και περιστασιακή υπνηλία σε δημόσιες εμφανίσεις. Ο Λευκός Οίκος διευκρίνισε ότι τα συμπτώματα αυτά σχετίζονται με αγγειακό πρόβλημα και με τη συχνή χρήση ασπιρίνη.

Ο Τραμπ συχνά υπερασπίζεται τη φυσική του κατάσταση, συγκρίνοντάς την με εκείνη του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αποχώρησε από την προεκλογική κούρσα του 2024 λόγω ζητημάτων υγείας.

SPOTTED: PRESIDENT TRUMP TEACHING THE TRUMP DANCE ON THE SOUTH LAWN pic.twitter.com/oDrjneBbd7 — The White House (@WhiteHouse) May 5, 2026

Στην τελετή υπογραφής παρευρέθηκαν επίσης γνωστοί γκολφέρ, όπως ο Γκάρι Πλέιερ και ο Μπράισον ΝτεΣαμπό, καθώς και μαθητές, οι οποίοι φάνηκαν έκπληκτοι όταν ο πρόεδρος επεκτάθηκε σε άσχετα θέματα, όπως μια εκτενής αναφορά σε θανάτους διαδηλωτών στο Ιράν.