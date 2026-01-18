Κόσμος

Ιράν: Πάνω από 5.000 οι νεκροί στις αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις – Συνεχίζεται η κόντρα Τραμπ και Χαμενεΐ

Ο Ιρανός αξιωματούχος που μίλησε στο Reuters είπε ότι οι σφοδρότερες συγκρούσεις και ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων σημειώθηκε στις κουρδικές περιοχές του Ιράν
REUTERS/Isabel Infantes

Τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε διαδηλώσεις στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων περίπου 500 μελών των δυνάμεων ασφαλείας, δήλωσε την Κυριακή (18/1/2026) ένας Ιρανός αξιωματούχος της περιοχής στο Reuters, επικαλούμενος επαληθευμένα στοιχεία και κατηγορώντας «τρομοκράτες και ένοπλους ταραξίες» για τη δολοφονία «αθώων Ιρανών».

Στις 28 Δεκεμβρίου ξέσπασαν διαδηλώσεις σε όλο το Ιράν λόγω των οικονομικών δυσκολιών, οι οποίες σε διάστημα δύο εβδομάδων εξελίχθηκαν σε εκτεταμένες διαμαρτυρίες, με αποτέλεσμα τις πιο αιματηρές αναταραχές από την ισλαμική επανάσταση του 1979 στο Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα ότι θα παρέμβει αν οι διαδηλωτές συνεχίσουν να σκοτώνονται στους δρόμους ή να εκτελούνται. 

Μια μέρα αργότερα, ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε δημόσια ομιλία του, χαρακτήρισε τον Τραμπ «εγκληματία» για τις απώλειες που προκάλεσε στο Ιράν υποστηρίζοντας τους διαδηλωτές.

«Δεν θα σύρουμε τη χώρα σε πόλεμο, αλλά δεν θα αφήσουμε τους εγχώριους ή διεθνείς εγκληματίες ατιμώρητους», δήλωσε ο Χαμενεΐ, αναγνωρίζοντας «αρκετές χιλιάδες θανάτους» για τους οποίους κατηγόρησε «τρομοκράτες και ταραξίες» που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η ιρανική δικαιοσύνη ανέφερε ότι οι εκτελέσεις είναι πιθανό να γίνουν κανονικά. «Μια σειρά από πράξεις έχουν χαρακτηριστεί ως Mohareb, που είναι μια από τις πιο αυστηρές ισλαμικές ποινές», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής δικαιοσύνης Asghar Jahangir σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή.

Ένας Ιρανός που ζει στην Ιαπωνία, με το στόμα του κλειστό με ταινία και κρατώντας μια πινακίδα, διαδηλώνει σε υποστήριξη των πανεθνικών διαμαρτυριών στο Ιράν, στο Τόκιο της Ιαπωνίας, στις 18 Ιανουαρίου 2026 / REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Politico το Σάββατο: «Είναι καιρός να αναζητήσουμε νέα ηγεσία στο Ιράν». Η αμερικανική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα HRANA δήλωσε το Σάββατο ότι ο αριθμός των νεκρών είχε φτάσει τους 3.308, με άλλες 4.382 υποθέσεις υπό εξέταση. Ανέφερε επίσης ότι είχε επιβεβαιώσει περισσότερες από 24.000 συλλήψεις.

Ένας διαδηλωτής κρατά ένα καμένο χαρτί με την εικόνα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ενώ διαδηλωτές συγκεντρώνονται έξω από την ιρανική πρεσβεία στο Λονδίνο για να υποστηρίξουν τον ιρανικό λαό / REUTERS / Isabel Infantes

Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο επαληθευμένος αριθμός των νεκρών δεν είναι πιθανό να «αυξηθεί απότομα», προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ και ένοπλες ομάδες στο εξωτερικό» είχαν υποστηρίξει και εξοπλίσει όσους βγήκαν στους δρόμους.

Διαδηλωτές κρατούν φωτογραφίες του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης αλληλεγγύης προς την κυβέρνηση του Ιράν στην Τεχεράνη, κοντά στο ιρανικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας / REUTERS/Dilara Senkaya

Η βίαιη καταστολή φαίνεται να έχει καταστείλει σε μεγάλο βαθμό τις διαμαρτυρίες, σύμφωνα με κατοίκους και κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Ένας κάτοικος της Τεχεράνης είπε ότι είδε την αστυνομία να πυροβολεί απευθείας μια ομάδα διαδηλωτών, οι οποίοι ήταν κυρίως νέοι άνδρες και γυναίκες.

Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε μια αμερικανική και μια ισραηλινή σημαία κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης αλληλεγγύης προς την ιρανική κυβέρνηση στην Τεχεράνη, κοντά στο ιρανικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, στις 18 Ιανουαρίου 2026 / REUTERS/Dilara Senkaya

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μερικά από τα οποία έχουν επαληθευτεί από το Reuters, δείχνουν τις δυνάμεις ασφαλείας να καταστέλλουν βίαια τις διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Διαδηλωτές κρατούν σημαίες κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, σε ένδειξη υποστήριξης των πανεθνικών διαδηλώσεων στο Ιράν, στο Βερολίνο, Γερμανία, 18 Ιανουαρίου 2026 / ΡEUTERS/Maryam Majd

Ο Ιρανός αξιωματούχος που μίλησε στο Reuters είπε επίσης ότι μερικές από τις σφοδρότερες συγκρούσεις και ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων σημειώθηκαν στις κουρδικές περιοχές του Ιράν, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας

