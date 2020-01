Κασέμ Σουλεϊμανί: “Θα δούμε πολλά πτώματα Αμερικανών στη Μέση Ανατολή” λέει ο διάδοχός του

Καζάνι που βράζει είναι το Ιράν μετά την δολοφονία του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί ενώ έγινε γνωστό πως την θέση του ως επικεφαλής της ιρανικής δύναμης Κουντς, παίρνει ο ταξίαρχος Εσμαΐλ Καανί.

Μάλιστα στις πρώτες του δηλώσεις έδειξε αμέσως το κλίμα που επικρατεί στο Ιράν λέγοντας πως περιμένει να δει «πολλά πτώματα Αμερικανών» στη Μέση Ανατολή.

Από την άλλη ο πνευματικός ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ σε δήλωσή του ανέφερε χαρακτηριστικά «μετά το μαρτύριο του ένδοξου στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, διορίζω τον ταξίαρχο Εσμαΐλ Καανί διοικητή της Δύναμης Κουντς», ενώ πρόσθεσε ότι το πρόγραμμα της Δύναμης Κουντς «θα μείνει όπως ακριβώς ήταν επί του προκατόχου του».

Η Τεχεράνη θα εκδικηθεί τον θάνατο του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί «τη σωστή στιγμή και στο σωστό μέρος», προειδοποίησε το Ανώτατο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν.

#BREAKING Expect to see ‘dead bodies of Americans all over the Middle East,’ says #Soleimani successor Esmail Qaani in inaugural statement pic.twitter.com/l5ZVJektYK

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) 3 Ιανουαρίου 2020