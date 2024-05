Ιράν: Συγκλονιστικές εικόνες από τη μεταφορά των σορών του προέδρου Ραϊσί και του ΥΠΕΞ

Στην πόλη Ταμπρίζ μεταφέρθηκαν οι σοροί του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί, του υπουργού Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν και άλλων έξι ατόμων, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαιναν χθες Κυριακή (19.05.24) στο βορειοδυτικό Ιράν.

Οι σοροί των θυμάτων της συντριβής του ελικοπτέρου εντοπίστηκαν από ιρανικά σωστικά συνεργεία το πρωί της Δευτέρας σε ορεινή περιοχή κοντά στην πόλη Βαρζακάν. Μεταξύ των θυμάτων ήταν ο κυβερνήτης της επαρχίας του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν, ο κύριος ιμάμης της περιφέρειας, καθώς και ο αρχηγός της ασφάλειας του προέδρου και τρία μέλη του πληρώματος.

Σύμφωνα με την Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο, περισσότεροι από 2.000 διασώστες και εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις συμμετείχαν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του Ραϊσί και του υπουργού Εξωτερικών Αμπντολαχιάν.

Ο επικεφαλής της ανθρωπιστικής ομάδας, δήλωσε ότι δεν χρησιμοποιήθηκε εξοπλισμός ή βοήθεια από ξένες χώρες κατά τη διάρκεια της έρευνας.

BREAKING NEWS🚨:



MANY BODIES OF THOSE DIED IN IRAN PRESIDENT RAISI HELICOPTER CRASH HAVE BEEN BURNT AND CANNOT BE IDENTIFIED#IranianPresident #Iranian #helicoptercrash #Iran #RaisiHelicóptero pic.twitter.com/7Q8pXAi7Rc