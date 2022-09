Την συνέλαβαν στο Ιράν επειδή δεν κάλυπτε τα μαλλιά της με το χιτζάμπ. Λίγες ώρες μετά κατέρρευσε μέσα στα κρατητήρια και έκτοτε έπεσε σε κώμα. Την Παρασκευή ξεψύχησε μέσα στο νοσοκομείο… Ήταν μόλις 22 ετών.

Ο λόγος για την 22χρονη Μαχσά Αμινί που συνελήφθη γιατί δε φορούσε σωστά το χιτζάμπ στο Ιράν, σύμφωνα με καταγγελίες δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι, ενώ η επίσημη εκδοχή αναφέρει πως υπέστη καρδιακή προσβολή μετά τη σύλληψή από την αστυνομία ηθών.

Η Μαχσά Αμινί βρισκόταν για επίσκεψη στην Τεχεράνη μαζί με την οικογένειά της, όταν την Τρίτη συνελήφθη από την ειδική μονάδα της αστυνομίας η οποία είναι αρμόδια για την εφαρμογή του αυστηρού «ενδυματολογικού κώδικα» για τις γυναίκες.

Η αστυνομία της Τεχεράνης ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η Αμινί συνελήφθη μαζί με άλλες γυναίκες για να τους δοθούν «οδηγίες» για τον ενδυματολογικό κώδικα. Δύο ώρες αφού την πήγαν στο αστυνομικό τμήμα «υπέστη ξαφνικά καρδιακό επεισόδιο (…) αμέσως διακομίστηκε σε νοσοκομείο», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

«Δυστυχώς πέθανε και το πτώμα της μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο», μετέδωσε χθες η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της Τεχεράνης επιβεβαίωσε τον θάνατο της Αμινί, επισημαίνοντας ότι «δεν υπήρξε σωματική επαφή» μεταξύ των αστυνομικών και της νεαρής γυναίκας.

Την Τρίτη η Αμινί «όπως και ένας αριθμός ατόμων, οδηγήθηκαν σε αστυνομικό τμήμα επειδή φορούσαν ανάρμοστα ρούχα», αλλά «ξαφνικά λιποθύμησε την ώρα που βρισκόταν μαζί με άλλους σε μια αίθουσα», πρόσθεσε η αστυνομία.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε αποσπάσματα ενός βίντεο στο οποίο φαίνεται μια αίθουσα, προφανώς του αστυνομικού τμήματος, μέσα στην οποία βρίσκονται πολλές γυναίκες. Μία από αυτές, που παρουσιάζεται ως η Μαχσά Αμινί, σηκώνεται όρθια για να συνομιλήσει με μία «εκπαιδεύτρια» για τα ρούχα που φορά και στη συνέχεια καταρρέει. Σε άλλο απόσπασμα του βίντεο φαίνεται να μεταφέρεται η Αμινί σε ασθενοφόρο.

