Το ISIS ανέλαβε σήμερα Πέμπτη (4.1.2024) την ευθύνη για τις επιθέσεις που έγιναν χθες στο μνημόσυνο του Κασέμ Σουλεϊμανί στο Ιράν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν περισσότεροι από 100 άνθρωποι και να τραυματιστούν εκατοντάδες άλλοι.

Η τζιχαντιστική οργάνωση ISIS ανέβασε σχετική ανακοίνωση στους λογαριασμούς της στο Telegram, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις επιθέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι σημειώθηκαν 2 εκρήξεις κατά τη διάρκεια του μνημόσυνου του Κασέμ Σουλεϊμανί στο Ιράν. Οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν ξεπέρασαν τους 100 ενώ οι τραυματίες έφτασαν τους 188, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα από τα κρατικά ΜΜΕ.

Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ απείλησε με «σκληρή απάντηση» στους ιθύνοντες των εκρήξεων.

Οι εκρήξεις έγιναν στην 4η επέτειο από την δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί, του ανθρώπου που ήταν για πάνω από δύο δεκαετίες επικεφαλής της Δύναμης Quds, του βραχίονα ξένων επιχειρήσεων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ στο Ιράκ τον Ιανουάριο του 2020.

#BREAKING At least 20 people died following explosions in Iran’s city of Kerman near a cemetery where slain commander Qassem Soleimani is buried, state TV reports. pic.twitter.com/wd7iCIfqwx — Clash Report (@clashreport) January 3, 2024

Kerman, #Iran

Dozens were killed following at least 2 explosions on Soleimani's anniversary day pic.twitter.com/8qeaerYtMg — Aleph א (@no_itsmyturn) January 3, 2024

Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ήταν εκείνος που διέταξε την εξόντωση του Σολεϊμανί, υποστηρίζοντας ότι ο στρατηγός σχεδίαζε μια επίθεση εναντίον Αμερικανών στην ιρακινή πρωτεύουσα. Το Ιράν απάντησε τότε, εκτοξεύοντας, λίγες ημέρες αργότερα, πυραύλους σε ιρακινές βάσεις όπου σταθμεύουν Αμερικανοί στρατιώτες.

داعش مسئولیت حمله تروریستی کرمان را پذیرفت.



ISIS has claimed responsibility for the twin blasts that killed nearly 100 people in Iran’s Kerman on Wednesday, the group said on Telegram on Thursday. pic.twitter.com/YfE2cBhfnt — Amir Soltanzadeh (@AmirSoltanzade2) January 4, 2024

Αφού υπηρέτησε στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ (1980-1988), ο Σουλεϊμανί ανήλθε γρήγορα στην κλίμακα της ιεραρχίας και έγινε επικεφαλής της Δύναμης Quds των Φρουρών της Επανάστασης, που έχει επιφορτιστεί με τις εξωτερικές επιχειρήσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ, Reuters και AFP / Φωτογραφίες: Reuters