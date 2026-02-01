Ιράν: «Τρομοκρατικές οργανώσεις είναι οι ευρωπαϊκοί στρατοί, όχι οι Φρουροί της Επανάστασης» λέει η Τεχεράνη

Το Ιράν θεωρεί «τρομοκρατικές οργανώσεις» τους ευρωπαϊκούς στρατούς, δήλωσε σήμερα Κυριακή (1.2.26) ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χαρακτηρίσει «τρομοκρατική οργάνωση» τους Φρουρούς της Επανάστασης.

«Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου για τα αντίμετρα που αφορούν τον χαρακτηρισμό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ως τρομοκρατικής οργάνωσης, οι στρατοί των ευρωπαϊκών χωρών θεωρούνται τρομοκρατικές οργανώσεις», δήλωσε στο κοινοβούλιο ο Γαλιμπάφ, ο οποίος φορούσε, όπως και οι βουλευτές, στολή των Φρουρών της Επανάστασης σε ένδειξη αλληλεγγύης.

Και όλα αυτά ενώ στον Περσικό Κόλπο έχει φτάσει ισχυρική αμερικανική δύναμη ενώ σήμερα οι Φρουροί της Επανάστασης θα διεξάγουν μεγάλη ναυτική άσκηση. Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars στις «ναυτικές βολές» στα Στενά του Ορμούζ εκτός από το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν θα συμμετέχουν δυνάμεις της Ρωσίας και της Κίνας. «Οι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης εκπαιδεύονται σε επιχειρήσεις ασύμμετρου πολέμου με ταχύπλοα για επιθέσεις σαμποτάζ καθώς και με θαλάσσια και εναέρια drones», επίσης αναφέρεται.

— JUST IN:



Fars News clarifies that the joint Iran-Russia-China navy exercises will be held at the end of February, not next week



The exercises in the Strait of Hormuz, by the IRGC Navy, will take place starting on Sunday. pic.twitter.com/YiFHsAzFR2 — Observer Report (@Observer1514) January 31, 2026

«Ο πόλεμος δεν θα συνέφερε κανέναν»

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε χθες Σάββατο το βράδυ ότι το ξέσπασμα πολέμου δεν θα ήταν «προς το συμφέρον ούτε του Ιράν, ούτε των ΗΠΑ», τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκφράζει την αισιοδοξία του πως θα καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, στην περίπτωση όμως που αυτή δεν περιλαμβάνει πυρηνικά όπλα.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ουδέποτε επιδίωξε και δεν επιδιώκει επ’ ουδενί πόλεμο, κι έχει τη βαθιά πεποίθηση ότι ένας πόλεμος δεν θα ήταν προς το συμφέρον ούτε του Ιράν, ούτε των ΗΠΑ, ούτε της περιοχής», είπε ο Μασούντ Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής του με τον αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, σύμφωνα με την ιρανική προεδρία.