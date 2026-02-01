Κόσμος

Ιράν: «Τρομοκρατικές οργανώσεις είναι οι ευρωπαϊκοί στρατοί, όχι οι Φρουροί της Επανάστασης» λέει η Τεχεράνη

Η Τεχεράνη αντιδρά στην απόφαση της ΕΕ να χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση τους Φρουρούς της Επανάστασης
Φρουροί της Επανάστασης
Σκάφος των Φρουρών της Επανάστασης στον Περσικό Κόλπο / AP Photo/Jon Gambrell, File

Το Ιράν θεωρεί «τρομοκρατικές οργανώσεις» τους ευρωπαϊκούς στρατούς, δήλωσε σήμερα Κυριακή (1.2.26) ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χαρακτηρίσει «τρομοκρατική οργάνωση» τους Φρουρούς της Επανάστασης

«Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου για τα αντίμετρα που αφορούν τον χαρακτηρισμό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ως τρομοκρατικής οργάνωσης, οι στρατοί των ευρωπαϊκών χωρών θεωρούνται τρομοκρατικές οργανώσεις», δήλωσε στο κοινοβούλιο ο Γαλιμπάφ, ο οποίος φορούσε, όπως και οι βουλευτές, στολή των Φρουρών της Επανάστασης σε ένδειξη αλληλεγγύης.

Και όλα αυτά ενώ στον Περσικό Κόλπο έχει φτάσει ισχυρική αμερικανική δύναμη ενώ σήμερα οι Φρουροί της Επανάστασης θα διεξάγουν μεγάλη ναυτική άσκηση. Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars στις «ναυτικές βολές» στα Στενά του Ορμούζ εκτός από το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν θα συμμετέχουν δυνάμεις της Ρωσίας και της Κίνας. «Οι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης εκπαιδεύονται σε επιχειρήσεις ασύμμετρου πολέμου με ταχύπλοα για επιθέσεις σαμποτάζ καθώς και με θαλάσσια και εναέρια drones», επίσης αναφέρεται.

«Ο πόλεμος δεν θα συνέφερε κανέναν»

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε χθες Σάββατο το βράδυ ότι το ξέσπασμα πολέμου δεν θα ήταν «προς το συμφέρον ούτε του Ιράν, ούτε των ΗΠΑ», τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκφράζει την αισιοδοξία του πως θα καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, στην περίπτωση όμως που αυτή δεν περιλαμβάνει πυρηνικά όπλα.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ουδέποτε επιδίωξε και δεν επιδιώκει επ’ ουδενί πόλεμο, κι έχει τη βαθιά πεποίθηση ότι ένας πόλεμος δεν θα ήταν προς το συμφέρον ούτε του Ιράν, ούτε των ΗΠΑ, ούτε της περιοχής», είπε ο Μασούντ Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής του με τον αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, σύμφωνα με την ιρανική προεδρία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
114
83
48
44
42
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Ο Τζέφρι Επστάιν έστειλε στον πρίγκιπα Άντριου 20χρονη για ερωτικό ραντεβού, της πρόσφεραν τσάι και ξενάγηση στο Μπάκιγχαμ» – Η καταγγελία του δικηγόρου της
«Μιλάμε για τουλάχιστον μία γυναίκα που στάλθηκε από τον Τζέφρι Έπσταϊν στον πρίγκιπα Άντριου. Και μετά από μια νύχτα μαζί του, της έκαναν ακόμη και ξενάγηση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ»
Ο πρίγκιπας Άντριου
«Ντόναλντ Τραμπ, ζήτα συγγνώμη»: Πάνω από 10.000 άνθρωποι στη Δανία διαδήλωσαν κατά του Αμερικανού προέδρου
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει πως τα στρατεύματά του ΝΑΤΟ «παρέμεναν λίγο μακριά από τις γραμμές του μετώπου» κατά τη διάρκεια των 20 ετών της σύγκρουσης στο Αφγανιστάν
Δανία
Παραιτήθηκε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της Σλοβακίας μετά τη δημοσίευση μηνυμάτων του με τον Επστάιν
«Όχι επειδή έκανα κάτι παράνομο ή ανήθικο, αλλά για να μην επιβαρυνθεί πολιτικά για κάτι που δεν σχετίζεται με τις αποφάσεις του», ανέφερε ο Λάιτσακ για την παραίτησή του
Μίροσλαβ Λάιτσακ
Newsit logo
Newsit logo