Τα συντρίμμια του αεροπλάνου βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης (20.02.2018) σε υψόμετρο 4.000 μέτρων. Εντοπίστηκαν βορειοανατολικά του όρους Ντενά. Γράφτηκε έτσι το πρώτο μέρος του επιλόγου της αεροπορικής τραγωδίας που έχει βυθίσει στο πένθος το Ιράν.

BREAKING The wreckage from Iran Aseman Airlines Flight #EP3704 has been found at an altitude of 4000m North East of Mount Dena, Iran. pic.twitter.com/D4yyaeOgpp

Εκτός από τα συντρίμμια του αεροπλάνου, βρέθηκαν και σοροί επιβατών που βρίσκονταν στη μοιραία πτήση όταν απογειώθηκε από την Τεχεράνη.

Some dead bodies and wreckage of missing Iran plane with 65 aboard found nearly three days after it crashed on Sunday, Mehr News Agency reports; choppers dispatched, relief and rescue ops continue pic.twitter.com/VbJ2sdnWrk

