Σχεδόν 9 στους 10 ενηλίκους της Ιρλανδίας έχουν εμβολιαστεί πλήρως κατά του κορονοϊού, καθιστώντας το εμβολιαστικό πρόγραμμα της χώρας ένα από τα πιο επιτυχημένα στον κόσμο.

Την είδηση γνωστοποίησε ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας με ανάρτησή του στο Twitter. Όπως ανέφερε ο ίδιος, το ποσοστό των ενηλίκων στην Ιρλανδία που έχουν εμβολιαστεί πλήρως κατά του κορονοϊού ανέρχεται σε 88,1%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων ενήλικων φτάνει το 85,5%, με την Ιρλανδία να ακολουθεί τη Μάλτα και την Ισλανδία στο ποσοστό εμβολιασμών. Ωστόσο, τόσο η Ισλανδία όσο και η Μάλτα έχουν πληθυσμό κάτω του 1 εκατ. ευρώ, ενώ η Ιρλανδία φτάνει τα 4,9 εκατ. ευρώ.

Δείτε την ανάρτηση του Μιχόλ Μάρτιν:

88.1% of over-18s are now fully vaccinated in Ireland.



Very strong performance by the Vaccine Task Force, HSE and all involved in our rollout.



Vaccination is giving us the protection we need against severe illness – so please get one as soon as you are offered.