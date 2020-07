Ο πρωθυπουργός στην Ιρλανδία προειδοποίησε σήμερα ότι οι αρχές ενδέχεται να καθυστερήσουν το πλήρες άνοιγμα των παμπ έπειτα από τις «πολύ ανησυχητικές» εικόνες συνωστισμού θαμώνων που καταγράφηκαν έξω από ορισμένα μπαρ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Στα φωτογραφικά στιγμιότυπα που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο διακρίνονται πλήθη να συνωστίζονται έξω από μπαρ, στο κέντρο του Δουβλίνου, παραβιάζοντας τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης ενάντια στη διασπορά του κορονοϊού.

@CovidIreland why has @RTE_News failed to report on the crowds of pub goers in city centre over the weekend #COVIDIDIOTS Large crowds gather outdoors in Dublin City Centre https://t.co/Wze12fPIId