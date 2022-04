Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι δολοφονήθηκαν την Κυριακή κατά τη διάρκεια διάρκεια νέων ταραχών σε φυλακή στο νότιο τμήμα του Ισημερινού.

Τα επεισόδια ξέσπασαν χθες γύρω στη 01:30 (τοπική ώρα· 09:30 ώρα Ελλάδας) στην πτέρυγα υψίστης ασφαλείας της φυλακής Ελ Τούρι, στην πόλη Κουένκα του Ισημερινού. Οι αρχές διαβεβαίωσαν πως πλέον ανέκτησαν τον έλεγχο του σωφρονιστικού καταστήματος.

Ο υπουργός Εσωτερικών Πατρίσιο Καρίγιο δήλωσε νωρίτερα ότι κινητοποιήθηκε δύναμη 800 στρατιωτικών και αστυνομικών για να αποκατασταθεί η τάξη στη φυλακή.

Σύμφωνα με τον υπουργό, βρέθηκαν «πέντε ακρωτηριασμένα πτώματα», ενώ πέντε τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Ο κ. Καρίγιο εξήγησε πως οι πτέρυγες εκκενώνονται μία προς μία για να κατασχεθούν όπλα και να «εκκαθαριστούν» τα κελιά.

«Μια συμμορία αποπειράθηκε να πάρει τον πλήρη έλεγχο της φυλακής, άλλες όμως αντιστάθηκαν», είχε πει νωρίτερα ο υπουργός Εσωτερικών. Απέδωσε τις ταραχές στον πλεονάζοντα πληθυσμό εγκλείστων στην Ελ Τούρι.

Το μεσημέρι, διακρίνονταν ακόμη κρατούμενοι και αστυνομικοί στις οροφές κτιρίων της φυλακής.

