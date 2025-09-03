Ισπανία: 7 μετανάστες βρέθηκαν νεκροί σε παραλίες στην Ανδαλουσία – Προσπαθούσαν να φτάσουν στην χώρα με σκάφη

Σε ένα τραγικό περιστατικό, 7 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν τα επικίνδυνα νερά της Μεσογείου, με προορισμό τις νότιες ακτές της Ισπανίας και συγκεκριμένα στην Ανδαλουσία. Τα σκάφη που μετέφεραν τους παράτυπους μετανάστες φαίνεται να ανετράπησαν με αποτέλεσα να χάσουν την ζωή τους κάποιοι από αυτούς.

Ειδικότερα, έξι μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί τα ξημερώματα σε παραλία της Ισπανίας, στην Πλάγια δε λος Μουέρτος, στην περιοχή Καρμπονέρας, ενώ άλλος ένας βρέθηκε νεκρός στην Πλάγια δε λας Σαλίνας που βρίσκεται ανατολικότερα.

Η παραλία, γνωστή με το μακάβριο όνομα Πλάγια δε λος Μουέρτος ή «Παραλία των Νεκρών», έχει δει κατά καιρούς μάλιστα πτώματα να ξεβράζονται στην ακτή από ναυάγια που έχουν παρασυρθεί από ισχυρά ρεύματα.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσίευματα, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας είχε ενημερωθεί για δύο σκάφη με παράτυπους μετανάστες στα ανοικτά των ακτών της Ανδαλουσίας και κατά την έρευνα που διεξήχθη εντοπίστηκαν και συλλέχθηκαν 26 άνθρωποι.

Υπενθυμίζεται ότι η Ισπανία, και ιδίως οι Καναρίες Νήσοι, αποτελεί σημαντικό σημείο εισόδου για τους Αφρικανούς μετανάστες και αιτούντες άσυλο που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αν και η εισροή αφίξεων έχει μειωθεί σε σύγκριση με την περσινή αιχμή, σχεδόν 24.000 μετανάστες έχουν εισέλθει στην Ισπανία μέχρι στιγμής φέτος, σημειώνοντας μείωση κατά ένα τρίτο σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024.