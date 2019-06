Ισπανία: Αστέρι Michelin σε ένα ιδιαίτερο εστιατόριο – Όλο το προσωπικό είναι ΑμΕΑ!

Το πρώτο πράγμα που παρατηρεί ένας νέος πελάτης είναι ότι στο εστιατόριο αυτό στην Ισπανία επικρατεί ησυχία, ότι οι τοίχοι είναι διακοσμημένοι με έργα σύγχρονης τέχνης και φυσικά ότι το φαγητό είναι εξαιρετικά ποιοτικό.

Μόνο λίγη ώρα αργότερα συνειδητοποιεί κάποιος ότι το εστιατόριο Universo Santi στην πόλη Χερέθ της νότιας Ισπανίας διαφέρει από τα υπόλοιπα.

Ο Αντόνιο Βίλα, ο πρόεδρος της ΜΚΟ Fundación Universo Accesible, έχει στόχο να βοηθάει τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες να ενταχθούν στον επαγγελματικό στίβο και ο ίδιος είναι η κινητήριος δύναμη πίσω από το Universo Santi, το εστιατόριο αυτό της υψηλής γαστρονομίας.

'It has transformed my life': the restaurant where all staff have a disability

Universo Santi in the southern Spanish city of Jerez is dedicated to helping people with disabilities join the mainstream workforcehttps://t.co/dZb2rDgfhN

— Focus on Disability (@DisabilityUK) June 10, 2019