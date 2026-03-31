Ισπανία: Διακινητής «αρχιτέκτονας» δημιούργησε μεγάλο «ναρκο-τούνελ» για τη μεταφορά χασίς από το Μαρόκο – Δείτε εικόνες

Δύο παράνομες σήραγγες που συνέδεαν το Μαρόκο με την αυτόνομη πόλη της Θέουτα στην Ισπανία, και χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ναρκωτικών σχεδιάστηκαν από έναν διακινητή που η αστυνομία αποκαλεί «Ναρκο-Αρχιτέκτονα» ή «Αφεντικό των Σηράγγων».

Ο διακινητής αυτός είναι υπήκοος Μαρόκου με «λερωμένο» ποινικό μητρώο, ο οποίος συνελήφθη στις 26 Μαρτίου στη Θέουτα κατά τη διάρκεια της «Επιχείρησης Άρης», μιας αστυνομικής επιχείρησης που εξάρθρωσε «το δίκτυο διακίνησης χασίς» το οποίο έλεγχε ο ύποπτος, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας την Τρίτη (31.03.2026). Μάλιστα, για την υπόθεση συνελήφθησαν ακόμη 26 άτομα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Εικόνες που δημοσίευσε το ισπανικό υπουργείο δείχνουν μια «πολύπλοκη υπόγεια υποδομή» την οποία οι αξιωματικοί παρομοίασαν με «λαβύρινθο που μοιάζει με ορυχείο», μέσω του οποίου μπορούσαν να διακινούνται λαθραία έως και δύο τόνοι χασίς κάθε εβδομάδα προς την ισπανική πόλη, που βρίσκεται στη βόρεια ακτή της Αφρικής και συνορεύει με το Μαρόκο.

«Πρόκειται για ένα πολύ εξελιγμένο, καλά εξοπλισμένο τούνελ ναρκωτικών, ειδικά σχεδιασμένο για τη διακίνηση χασίς», τόνισε ο Επίτροπος Αντόνιο Μαρτίνεζ Ντουάρτε, επικεφαλής της Μονάδας Ναρκωτικών και Οργανωμένου Εγκλήματος (Udyco), σε συνέντευξη Τύπου.

Από εκεί, τα ναρκωτικά μεταφέρονταν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως στις Κάτω Χώρες, όπου ο «αρχιτέκτονας» είχε οικογενειακούς δεσμούς με μέλη της Mocro Maffia, της ισχυρής εγκληματικής οργάνωσης που εδρεύει στο Μαρόκο.

Η είσοδος της σήραγγας βρισκόταν μέσα σε μια αποθήκη στο βιομηχανικό πάρκο El Tarajal, μόλις μερικές δεκάδες μέτρα από το συνοριακό φράχτη με το Μαρόκο. Για να την εντοπίσουν, οι πράκτορες έπρεπε να μετακινήσουν ένα μεγάλο ψυγείο, πίσω από το οποίο υπήρχε μια πόρτα που οδηγούσε σε μια δεύτερη, ηχομονωμένη αποθήκη. Εκεί, οι πράκτορες της Udyco ανακάλυψαν σαφή σημάδια ότι ένα τμήμα του δαπέδου είχε «παραβιαστεί», πράγμα που σημαίνει ότι είχαν πραγματοποιηθεί πρόσφατα κατασκευαστικές εργασίες στο σημείο.

Αφού αφαίρεσαν ένα στρώμα τσιμέντου — το οποίο, σύμφωνα με πηγές κοντά στην έρευνα, είχε τοποθετηθεί «κάπως πρόχειρα» — οι πράκτορες βρήκαν μια καταπακτή που οδηγούσε σε ένα διάδρομο χωρισμένο σε τρία ξεχωριστά επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο ήταν η είσοδος της σήραγγας πρόσβασης, βάθους 19 μέτρων.

Το δεύτερο, ή ενδιάμεσο, επίπεδο ήταν αυτό που οι πράκτορες ονόμασαν «αποθήκη», όπου «δέματα χασίς στοιβάζονταν σε παλέτες πριν μεταφερθούν έξω». Το τρίτο και τελευταίο επίπεδο ήταν ο διάδρομος που οδηγούσε στο Μαρόκο, ο οποίος είχε πλάτος 80 εκατοστά και ύψος 1,20 μέτρα. Το συνολικό μήκος και το σημείο εξόδου του δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί, καθώς παραμένει πλημμυρισμένο με τρία μέτρα νερού και δεν μπόρεσε να εξερευνηθεί ακόμη και με τη βοήθεια ενός υποβρύχιου drone.

«Μηχανισμός κατόρθωμα»

Ο «ναρκο-αρχιτέκτονας» είχε εξοπλίσει τη σήραγγα με χαρακτηριστικά που άξιζαν τον τίτλο του «μηχανικού κατορθώματος». Είχε εγκαταστήσει ένα σύστημα τροχαλιών, γερανών, σιδηροτροχιών και δύο καροτσιών που επέτρεπαν τη μετακίνηση των παλετών με χασίς χωρίς οι χειριστές στα δύο άκρα του διαδρόμου να χρειάζεται να βλέπουν ο ένας τον άλλον, γεγονός που ενίσχυε την ασφάλεια σε περίπτωση αστυνομικής εφόδου.

Επιπλέον, για να διατηρήσει τη δομή λειτουργική σε μια περιοχή με υπόγεια υδάτινα αποθέματα, είχε εγκαταστήσει «δύο ισχυρές αντλίες υδροσυλλεκτών» που λειτουργούσαν συνεχώς, ενώ είχε επίσης ηχομονώσει την αποθήκη, ώστε ο θόρυβος να μην προσελκύει την προσοχή των περαστικών.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι αυτή η σήραγγα ναρκωτικών έχει πιο περίπλοκη δομή από εκείνη που εντοπίστηκε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους από την Ισπανική Πολιτοφυλακή και η οποία λειτουργούσε από τον ίδιο διακινητή ναρκωτικών. Η είσοδος της άλλης σήραγγας βρισκόταν σε ένα εγκαταλελειμμένο εργαστήριο μαρμάρου στο ίδιο βιομηχανικό πάρκο του Ελ Ταραχάλ.

Αν και διέθετε επίσης δικό της σύστημα φωτισμού, η δομή της ήταν πιο πρόχειρη. Οι τοίχοι, που είχαν σκαφτεί σε μικρότερο βάθος, ήταν καλυμμένοι με ξύλινες σανίδες —η νέα σήραγγα έχει τμήματα από τοιχοποιία— και οι μεταφορείς έπρεπε να σέρνονται στα τέσσερα, καθώς η σήραγγα ήταν κάπως στενότερη και χαμηλότερη. Δεν υπήρχαν ούτε ράγες ούτε καροτσάκια.

Η πλημμύρα και οι δωροδοκίες

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι και οι δύο σήραγγες διακίνησης ναρκωτικών λειτουργούσαν ταυτόχρονα και ότι η οργάνωση —την οποία ο Επίτροπος Martínez Duarte χαρακτήρισε ως «πάρα πολύ ισχυρή»— συνέχισε να χρησιμοποιεί εκείνη που ανακαλύφθηκε πρόσφατα, ακόμη και μετά την αποκάλυψη της πρώτης από την Πολιτοφυλακή.

Ωστόσο, η έρευνα υποδηλώνει ότι ο φόβος μήπως ανακαλυφθεί και η δεύτερη σήραγγα τους οδήγησε να σταματήσουν να τη χρησιμοποιούν τον Σεπτέμβριο και να σφραγίσουν με τσιμέντο την είσοδό της στην Ισπανία. Οι πράκτορες υπογραμμίζουν ότι ακριβώς αυτή η έλλειψη χρήσης οδήγησε στο κλείσιμο των αντλιών παροχής νερού, προκαλώντας πλημμύρα. «Θα μας πάρει αρκετές ημέρες για να αντλήσουμε όλο το συσσωρευμένο νερό», παραδέχεται ένας αξιωματούχος υπεύθυνος για την επιχείρηση.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις έρευνες, αποκαλύφθηκε ότι ο «Αφεντικό των Σηράγγων» καυχιόταν στις συνομιλίες του ότι είχε δωροδοκήσει αξιωματούχους της αστυνομίας για να επιτρέψουν στα οχήματα να περάσουν από τα συνοριακά σημεία ελέγχου. Ωστόσο, η κατάσχεση τον περασμένο Ιούνιο στη νότια Ισπανία ενός βαρέως τύπου φορτηγού από το Ναντόρ (Μαρόκο) φορτωμένου με 15 τόνους χασίς κρυμμένου ανάμεσα σε παλέτες καρπουζιών και γλυκοπατάτας – οι οποίες ήταν και αυτές γεμάτες με ναρκωτικά – οδήγησε την οργάνωση να αναζητήσει άλλες διαδρομές λαθρεμπορίου.

Για το σκοπό αυτό, ήρθε σε επαφή με μια οργάνωση στη Λα Λινέα ντε λα Κονσεπσιόν, στην νότια ισπανική επαρχία του Κάντιθ, για να αρχίσει να χρησιμοποιεί σκάφη υψηλής ταχύτητας για εκφόρτωση κατά μήκος της ακτής της Ανδαλουσίας και μέσω του ποταμού Γουαδαλκιβίρ, καθώς και αλιευτικά σκάφη για τη μεταφορά των φορτίων στη Γαλικία, όπου είχε συνάψει συμφωνία με ένα άλλο εγκληματικό δίκτυο.