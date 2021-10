Με αυτοκτονία απειλούν οι επιζώντες από την μαζική δηλητηρίαση που υπέστησαν μετά την κατανάλωση βιομηχανικού λαδιού, το οποίο πωλούνταν ως ελαιόλαδο, πριν από τέσσερις δεκαετίες, καθώς κατέλαβαν σήμερα Τρίτη (19.10.2021) το μουσείο του Πράδο στην Ισπανία και ζητούν από την κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους.

Μια φωτογραφία που ελήφθη από το εσωτερικό του μουσείου της Ισπανίας, δείχνει έξι ανθρώπους που απειλούν με αυτοκτονία –ο ένας σε αναπηρικό αμαξίδιο– να κρατούν ένα πλακάτ μπροστά από τον πίνακα του Ισπανού ζωγράφου Ντιέγο Βελάθκεθ με τίτλο «Οι δεσποινίδες των τιμών» (“Las Meninas”).

«Όχι άλλη ταπείνωση και εγκατάλειψη», ανέφερε ανακοίνωση που αναρτήθηκε το πρωί στον λογαριασμό στο Twitter μιας ένωσης για τα θύματα μιας υπόθεσης, η οποία επηρέασε χιλιάδες ανθρώπους το 1981.

«Έξι ώρες αφότου ήρθαμε εδώ θα ξεκινήσουμε να καταπίνουμε χάπια», προειδοποίησε η ένωση «Είμαστε Ακόμη Ζωντανοί» χωρίς ωστόσο να δώσει διευκρινίσεις για την ακριβή ώρα.

Η ομάδα των επιζώντων εξήγησε ότι επέλεξε το μουσείο για να πραγματοποιήσει την διαμαρτυρία του επειδή ο πολιτισμός ήταν εκείνος που βοήθησε τα θύματα να αντεπεξέλθουν.

«Ξεδιπλώσαμε ένα πλακάτ εις ανάμνηση των 40 ετών που έχουμε υπάρξει θύματα, άρρωστοι και εγκαταλελειμμένοι από όλες τις κυβερνήσεις», είπε ένας διαδηλωτής, σύμφωνα με ένα βίντεο που ανέβασε στη σελίδα της η εφημερίδα El Pais.

Εκπρόσωπος του μουσείου δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει, ενώ δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο ούτε από την κυβέρνηση.

Η ανακοίνωση ζητεί την παρέμβαση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ για να βοηθήσει τα θύματα της χειρότερης μαζικής δηλητηρίασης στην ιστορία της σύγχρονης Ευρώπης και ενός από τα μεγαλύτερα διατροφικά σκάνδαλα στον κόσμο.

