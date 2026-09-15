Κόσμος

Ισπανία: Ο δεινόσαυρος διπλόδοκος ζούσε κάποτε και στην Ευρώπη – Η πρώτη φορά που εντοπίζεται εκτός της Βόρειας Αμερικής

Απολιθώματα ηλικίας περίπου 150 εκατ. ετών αλλάζουν όσα γνωρίζαμε για τον γιγάντιο δεινόσαυρο με τον μακρύ λαιμό - Έφτανε σε μήκος περίπου τα 25 μέτρα
Δεινόσαυρος Διπλόδοκος
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Μια σημαντική ανακάλυψη έκαναν παλαιοντολόγοι στην Ισπανία, καθώς βρήκαν τις πρώτες αποδείξεις ότι ο διπλόδοκος, ένας από τους πιο γνωστούς δεινόσαυρους στον κόσμο, είχε ζήσει και στην Ευρώπη.

Ερευνητές του Ιδρύματος Dinópolis, στο Τερουέλ της ανατολικής Ισπανίας, ανακάλυψαν απολιθώματα σε πετρώματα ηλικίας περίπου 150 εκατομμυρίων ετών. Ανάμεσά τους βρίσκονται σπόνδυλοι από την ουρά, αλλά και άλλα τμήματα της σπονδυλικής στήλης του δεινοσαύρου.

Οι επιστήμονες μελέτησαν προσεκτικά τα απολιθώματα και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ανήκουν σε διπλόδοκο. Μέχρι σήμερα, ο συγκεκριμένος δεινόσαυρος ήταν γνωστός από ευρήματα στη Βόρεια Αμερική.

«Η μελέτη της ανατομίας και οι εξελικτικές αναλύσεις που πραγματοποιήσαμε μας επέτρεψαν να ταυτοποιήσουμε το δείγμα του Ελ Καστεγάρ και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ανήκει στο γένος διπλόδοκος. Είναι ένας από τους πιο πλήρεις διπλοδοκίδες που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα στην Ευρώπη και η πρώτη απόδειξη αυτού του γένους εκτός της Βόρειας Αμερικής», ανέφερε ο Σέρχιο Σάντσεθ Φενογιόσα, βασικός συγγραφέας της μελέτης.

Σύμφωνα με τον Αλμπέρτο Κόμπος, διευθύνοντα σύμβουλο του Ιδρύματος Dinópolis και συνσυγγραφέα της έρευνας, ο συγκεκριμένος δεινόσαυρος είχε πιθανότατα μήκος περίπου 25 μέτρα. Στην περιοχή του Τερουέλ έχουν βρεθεί και στο παρελθόν απολιθώματα από διάφορα είδη τεράστιων σαυρόποδων που έζησαν κατά την Ιουρασική περίοδο.

Ο διπλόδοκος ήταν φυτοφάγος και ξεχώριζε για τον εντυπωσιακά μακρύ λαιμό του, τη μεγάλη ουρά που έμοιαζε με μαστίγιο και τα τέσσερα δυνατά πόδια του. Τα πρώτα απολιθώματά του εντοπίστηκαν στο Ουαϊόμινγκ των ΗΠΑ το 1877 και έκτοτε έχει γίνει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους δεινόσαυρους παγκοσμίως.

Η νέα ανακάλυψη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτελεί την πρώτη ένδειξη ότι ο διπλόδοκος δεν ζούσε μόνο στη Βόρεια Αμερική, αλλά είχε φτάσει και στην Ευρώπη πριν από περίπου 150 εκατομμύρια χρόνια.

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