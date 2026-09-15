Μεξικό: Μητέρα δέχτηκε πάνω από 300 τσιμπήματα μελισσών και πέθανε – Θυσιάστηκε για να προστατεύσει το παιδί της

Μια τραγική ιστορία εκτυλίχθηκε στο Μεξικό, όπου μία 45χρονη μητέρα έχασε τη ζωή της έπειτα από επίθεση σμήνους μελισσών, στην προσπάθειά της να προστατεύσει τον μόλις 3 ετών γιο της.

Η δικαστής Ογιούκι Ραμίρεζ Μπουρσιάγκα βρισκόταν μαζί με τον γιο της, Ματίας, έξω από αθλητικό συγκρότημα στο Μεξικό, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα σμήνος μελισσών επιτέθηκε στους ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο.

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Ακολούθησαν σκηνές πανικού, με τουλάχιστον 11 άτομα να τραυματίζονται. Ανάμεσα στους τραυματίες ήταν και διασώστες που έσπευσαν στο σημείο για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Η 45χρονη, βλέποντας ότι δεν μπορούσε να απομακρυνθεί μαζί με το παιδί της, έβγαλε το μπουφάν της και τύλιξε με αυτό τον 3χρονο, προκειμένου να τον προφυλάξει από τις μέλισσες.

Με αυτόν τον τρόπο, όμως, η ίδια έμεινε εκτεθειμένη και δέχθηκε περισσότερα από 300 τσιμπήματα.

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Οι δραματικές στιγμές καταγράφηκαν σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media. Σύμφωνα με τη Daily Star, σε ένα από αυτά η γυναίκα φαίνεται να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια.

🇲🇽 Zacatecas, Mexico — 45-year-old Magistrate Oyuki Ramírez Burciaga died after a savage bee swarm attack on May 12.



The judicial official was at a local sports tournament when hundreds of bees suddenly attacked. She used her own clothing to shield her 3-year-old son and tried… pic.twitter.com/Zhp3cjKRxx — World Wide Leak (@leaklive1) May 16, 2026

Η 45χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου υπέστη σοβαρό αναφυλακτικό σοκ. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε τις επόμενες ημέρες και χρειάστηκε να νοσηλευτεί στην εντατική.

Για εννέα ημέρες έδωσε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ωστόσο οι σοβαρές επιπλοκές που παρουσίασε αποδείχθηκαν μοιραίες και τελικά κατέληξε.