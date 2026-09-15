Η Μέγκαν Μαρκλ καταστρώνει σχέδιο για το μεγάλο comeback στους βασιλικούς κύκλους – Η πολυπόθητη πρόσκληση που περιμένει

Μία πρόσκληση για ένα σημαντικό event στο Λονδίνο. Αυτό περιμένει διακαώς η Μέγκαν Μαρκλ για να επανέλθει δυναμικά στη δημόσια ζωή της Βρετανίας και να στείλει «μήνυμα» στον βασιλιά Κάρολο και στον πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Μπορεί να ανεβάζει βίντεο στο Instagram από τη νέα οικογενειακή ζωή της στη Βρετανία, μαζί με τον σύζυγό της πρίγκιπα Χάρι και τα δυο τους παιδιά Άρτσι και Λίλιμπετ, μπορεί να του εύχεται δημόσια για τα 42α γενέθλια του και να κομπάζει πως είναι «Απλά ο καύτερος!» αλλά την ίδια ώρα η Μέγκαν Μαρκλ καταστρώνει το μεγάλο comeback της στα βασιλικά καθήκοντα.

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Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ επέστρεψαν στη Βρετανία στα τέλη του περασμένου μήνα μαζί με τα δύο παιδιά τους και, σύμφωνα με πληροφορίες, μένουν στο Κότσγουολντς.

Πηγές που μίλησαν στην αρχισυντάκτρια της Daily Mail, Άλισον Μπόσοφ, υποστηρίζουν ότι ο Χάρι και η Μέγκαν αναζητούν ήδη τρόπους να επανασυνδεθούν με τη βρετανική κοινωνία και τους βασιλικούς κύκλους.

«Πιστεύουν ότι θα τους δεχτούν ξανά. Ο Χάρι θεωρεί ότι η βασιλική οικογένεια τον χρειάζεται. Εκείνος και η Μέγκαν δεν έχουν τίποτα άλλο που να τους πηγαίνει καλά. Έχουν κόψει κάθε γέφυρα στην Αμερική», ανέφερε χαρακτηριστικά μία από τις πηγές.

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Η Μέγκαν φέρεται, μάλιστα, να επιθυμεί να λάβει πρόσκληση για τις εκδηλώσεις για την 40ή επέτειο του μιούζικαλ «The Phantom of the Opera», που θα πραγματοποιηθούν στο Λονδίνο στις 9 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την Μπόσοφ, μια τέτοια πρόσκληση θα έστελνε «ένα μήνυμα».

Η παρουσία της στη συγκεκριμένη εκδήλωση θα είχε ιδιαίτερη σημασία, δεδομένης της σχέσης που υπάρχει μεταξύ του δημιουργού του μιούζικαλ, Άντριου Λόιντ Γουέμπερ, και του βασιλιά Καρόλου.

Πρίγκιπας Χάρι, Μέγκαν Μαρκλ, βασιλιάς Κάρολος και βασίλισσα Καμίλα / REUTERS / Toby Melville / File Photo

Οι εξελίξεις έρχονται μετά την επιστολή του βασιλιά Καρόλου, με την οποία διευκρινίζει ότι ο Χάρι και η Μέγκαν θα παραμείνουν μη εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Το ζευγάρι δεν θα χρησιμοποιεί τους τίτλους «His and Her Royal Highness» και θα συνεχίσει να θεωρείται «ιδιώτες πολίτες».

Την ίδια ώρα, ωστόσο, εκφράζονται ανησυχίες ότι ο Χάρι και η Μέγκαν ενδέχεται να επιχειρούν να δημιουργήσουν μια «παράλληλη βασιλική ζωή» ή ένα «αντίπαλο παλάτι», παρόμοιο με εκείνο που δημιουργήθηκε μετά τον χωρισμό της πριγκίπισσας Νταϊάνα και του τότε πρίγκιπα Καρόλου το 1992, όταν οι δύο πλευρές δημιούργησαν ουσιαστικά ξεχωριστά νοικοκυριά.

Ο εκνευρισμός του Γουίλιαμ

Πηγή ανέφερε στο Radar Online ότι ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένος, καθώς, σύμφωνα με την ίδια, θεωρεί πως ο Χάρι συμπεριφέρεται σαν να μπορεί να επιστρέψει στον ρόλο του εργαζόμενου μέλους της βασιλικής οικογένειας όποτε τον εξυπηρετεί.

«Ο Χάρι παραμένει γιος του βασιλιά και κανείς δεν μπορεί να του το αφαιρέσει. Όμως, το να είσαι μέλος της οικογένειας και το να εκπροσωπείς τη μοναρχία είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα», ανέφερε.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αποχώρησαν από τα ανώτερα βασιλικά καθήκοντα το 2020, δηλώνοντας ότι επιθυμούσαν μεγαλύτερη ανεξαρτησία και ιδιωτικότητα. Έκτοτε, έχουν επιδιώξει να δημιουργήσουν σχέσεις με φιλανθρωπικές οργανώσεις και άλλους φορείς, πραγματοποιώντας κατά διαστήματα εμφανίσεις που έμοιαζαν με ανεπίσημες βασιλικές περιοδείες.

«Ο Γουίλιαμ θεωρεί ότι η συμφωνία που έγινε όταν ο Χάρι και η Μέγκαν αποχώρησαν ήταν ξεκάθαρη. Ήθελαν ανεξαρτησία και την απέκτησαν, όμως αυτό σήμαινε ότι παραιτούνταν από τη δυνατότητα να λειτουργούν ως εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας», υποστήριξε η ίδια πηγή.