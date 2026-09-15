Τουρκία: Αντιδράσεις εκπαιδευτικών στην υποχρεωτική στολή – «Κρύβουν τα πραγματικά προβλήματα»

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία η απόφαση του υπουργείου Παιδείας για υποχρεωτική λευκή στολή στους εκπαιδευτικούς. Τα συνδικάτα υποστηρίζουν ότι το μέτρο δεν λύνει κανένα από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δημόσια σχολεία της χώρας.

Εκπαιδευτικοί στην Τουρκία συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο Παιδείας στην Άγκυρα, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην υποχρεωτική στολή. Όπως κατήγγειλαν, «η ουσία της νέας εγκυκλίου είναι και πάλι γεμάτη με εντολές προς τους εκπαιδευτικούς. Αλλά μία από τις μεγαλύτερες προσβολές για την αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού ήταν και πάλι η εντολή “θα σας φορέσουμε ποδιά”».

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Οι καθηγητές θεωρούν ότι το υπουργείο, αντί να ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα της εκπαίδευσης, δίνει βάρος στη λευκή ποδιά που προβλέπει η νέα εγκύκλιος. Όπως επισημαίνουν, τα δημόσια σχολεία αντιμετωπίζουν ελλείψεις εκπαιδευτικών, υπερβολικά μεγάλο αριθμό μαθητών στις τάξεις, αλλά και προβλήματα με την καθαριότητα και την ασφάλεια.

«Μην ασχολείστε με τα εκατοστά της ποδιάς, αλλά με τον χώρο που αναλογεί σε κάθε παιδί μέσα στην τάξη», δήλωσε ο πρόεδρος του συνδικάτου εκπαιδευτικών Eğitim-İş. Παράλληλα, ανέφερε ότι το κόστος για την έναρξη της σχολικής χρονιάς έχει φτάσει πλέον τους τρεις κατώτατους μισθούς, ενώ έθεσε και το ζήτημα της απουσίας δωρεάν γευμάτων στα σχολεία.

Το συνδικάτο κατήγγειλε επίσης πιέσεις σε βάρος εκπαιδευτικών και μετακινήσεις προσωπικού, ασκώντας συνολικά κριτική στην πολιτική του υπουργείου Παιδείας. Στο τέλος της κινητοποίησης, οι διαδηλωτές άφησαν συμβολικά έξω από το υπουργείο δίσκους φαγητού, είδη καθαρισμού και χαρτί υγείας, θέλοντας να αναδείξουν τις ελλείψεις που υπάρχουν στα δημόσια σχολεία.

Την ίδια ώρα, τα τελευταία στοιχεία του PISA δείχνουν ότι ένα στα τρία παιδιά στη χώρα πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να έχει φάει πρωινό, ενώ ένα στα πέντε παιδιά παραλείπει γεύματα.