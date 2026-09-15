Στιγμές τρόμου για το πλήρωμα ελικοπτέρου που συνετρίβη στη Γιούτα – Βίντεο από το ατύχημα

Σοκάρει το βίντεο από ένα ατύχημα με ελικόπτερο που σημειώθηκε στο περιφερειακό αεροδρόμιο του Cedar City στη Γιούτα των ΗΠΑ, τον περασμένο Μάιο. Το βίντεο που ήλθε στο φως της δημοσιότητας την Τρίτη (15.09.2026) δείχνει καρέ – καρέ τη συντριβή στην πίστα του αεροδρομίου.

Το ατύχημα της 23ης Μαΐου αφορούσε ένα ελικόπτερο τύπου Bell 206-L4 κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στη Γιούτα, στις δυτικές ΗΠΑ.

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Κατά τη διάρκεια της πτώσης, το ελικόπτερο προσέκρουσε στο έδαφος, αναπήδησε και άρχισε να περιστρέφεται εκτός ελέγχου.

Τελικά, η ουρά και το σύστημα του κύριου ρότορα αποσπάστηκαν και έγιναν πολλά μικρά κομμάτια!

Η αμερικανική Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αδυναμία του εκπαιδευτή να διατηρήσει τον έλεγχο του ελικοπτέρου, ενώ ρύθμιζε τον ρυθμιστή του κινητήρα, οδήγησε στη συντριβή στο περιφερειακό αεροδρόμιο του Cedar City.

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Παρά τις σημαντικές ζημιές που υπέστη το ελικόπτερο, και τα δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτό – ο εκπαιδευτής πτήσεων και ο εκπαιδευόμενος – υπέστησαν μόνον ελαφρά τραύματα.

Η έκθεση της NTSB αναφέρει δύο ελαφρά τραύματα και κανένα σοβαρό ή θανατηφόρο τραύμα.

Η NTSB κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πιθανή αιτία ήταν η αδυναμία του εκπαιδευτή να διατηρήσει τον έλεγχο, ενώ ρύθμιζε τις στροφές αναφοράς του ρυθμιστή του κινητήρα κατά τη διάρκεια πτήσεων σε αιώρηση.

🚁 NTSB: Flight instructor lost control in Cedar City helicopter crash; 2 suffered minor injuries



The National Transportation Safety Board has determined a flight instructor’s failure to maintain control of a helicopter while adjusting its engine governor led to a May crash at… pic.twitter.com/YQ0TEqHR0d — Heidi Hatch KUTV (@tvheidihatch) September 15, 2026

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι δεν υπήρχαν μηχανικές δυσλειτουργίες ή βλάβες πριν από το ατύχημα που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την κανονική λειτουργία.