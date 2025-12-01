Κόσμος

Ισπανία: Ο στρατός μπαίνει στη «μάχη» κατά της αφρικανικής πανώλης των χοίρων που «χτύπησε» τη Βαρκελώνη

Θετικοί στην ασθένεια ήταν δύο αγριόχοιροι που βρέθηκαν νεκροί σε περιοχή που συνδέει την Ισπανία και τη Γαλλία με αποτέλεσμα να τεθεί σε αποκλεισμό
Ισπανικές αστυνομικές δυνάμεις περιφρουρούν περιοχή που έχει αποκλειστεί λόγω της αφρικανικής πανώλης
Ισπανικές αστυνομικές δυνάμεις περιφρουρούν περιοχή που έχει αποκλειστεί λόγω της αφρικανικής πανώλης / REUTERS / Nacho Doce

Με τεράστια υγειονομική «βόμβα» απειλεί την Ισπανία, η οποία αποφάσισε ότι ο στρατός είναι το πλέον κατάλληλο μέσο για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ειδικότερα, η Ισπανία επιβεβαίωσε την Παρασκευή (28.11.2025) ότι δύο αγριόχοιροι που βρέθηκαν νεκροί στο πάρκο Collserola, σε απόσταση 21 χιλιομέτρων από τη Βαρκελώνη, ήταν θετικοί στην αφρικανική πανώλη των χοίρων και έτσι ο στρατός έλαβε δράση.

Μάλιστα, έχει δημιουργηθεί ζώνη αποκλεισμού 6 χιλιομέτρων γύρω από την επηρεαζόμενη περιοχή στην Μπελατέρα, ενώ οι αρμόδιεςι αρχές αναλύουν και άλλες ύποπτες περιπτώσεις στην περιοχή και περιμένουν επιπρόσθετα κρούσματα.

«Η πιο πιθανή επιλογή… είναι πως αλλαντικά, ένα σάντουιτς, μολυσμένο τρόφιμο, θα μπορούσε να καταλήξει σε σκουπιδοτενεκέ –θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η Μπελατέρα είναι μία περιοχή με πολλή κίνηση από όλη την Ευρώπη– και στη συνέχεια ένας αγριόχοιρος μπορεί να το έφαγε και μολύνθηκε», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Γεωργίας της Καταλωνίας Όσκαρ Ορντέιγκ στο Catalunya Radio.

Η αφρικανική πανώλη των χοίρων, που είναι ακίνδυνη για τον άνθρωπο, εξαπλώνεται γρήγορα ανάμεσα στα γουρούνια και τους αγριόχοιρους, αποτελώντας σημαντικό οικονομικό κίνδυνο για την Ισπανία, μία από τις χώρες με τις μεγαλύτερες εξαγωγές χοιρινού στον κόσμο.

Η μολυσμένη περιοχή βρίσκεται κοντά στον αυτοκινητόδρομο AP-7, μια σημαντική οδό μεταφοράς που συνδέει την Ισπανία και τη Γαλλία.

Ο Ορντέινγκ είπε πως η απουσία μολυσμένων αγριόχοιρων αλλού στην Καταλωνία και στη Γαλλία σημαίνει πως η μεταφορά μολυσμένων τροφίμων από ανθρώπους μπορεί να εισήγαγε τον ιό.

Οι προσπάθειες να ελεγχθεί η ασθένεια εντάθηκαν χθες, Κυριακή, με 300 Καταλανούς αστυνομικούς και αγροφύλακες να έχουν αναπτυχθεί, τους οποίους ακολούθησαν 117 μέλη της στρατιωτικής μονάδας εκτάκτων καταστάσεων UME σήμερα.

Ο υπουργός Γεωργίας της Ισπανίας Λουίς Πλάνας δήλωσε το Σάββατο ότι περίπου το ένα τρίτο των πιστοποιητικών εξαγωγής χοιρινού της χώρας έχουν δεσμευθεί ως αποτέλεσμα της έξαρσης, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν επηρεαστεί κτηνοτροφικές μονάδες.

Μονάδες εκτροφής χοίρων σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων γύρω από την αρχική εστία μόλυνσης αντιμετωπίζουν περιορισμούς στη λειτουργία και τις πωλήσεις τους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
96
94
92
89
72
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ερντογάν: «Η πλήρης ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει στρατηγική προτεραιότητά μας»
Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε πως η Τουρκία θα συνεχίσει να εργάζεται με στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Μαύρη Θάλασσα και την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Πάνω από 800 οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Ινδονησία - Η σπάνια τροπική καταιγίδα «χτυπά» Μαλαισία και Ταϊλάνδη
Τουλάχιστον 176 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ταϊλάνδη και τρεις στη Μαλαισία ενώ ο απολογισμός των θανάτων έφθασε τους 604 στην Ινδονησία την Δευτέρα, με 464 ανθρώπους να αγνοούνται
Κορμοί δέντρων και συντρίμμια βρίσκονται μπροστά από ένα κατεστραμμένο σπίτι σε μια περιοχή που επλήγη από θανατηφόρες πλημμύρες μετά από έντονες βροχοπτώσεις στο Μπατάνγκ Τορού, Νότιο Ταπανουλί
Ο Άντριου είναι και επίσημα θνητός αφού του αφαιρέθηκαν και οι τελευταίοι τίτλοι – Νέα εποχή στη βρετανική μοναρχία
Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου διαγράφηκε από τα μητρώα δύο εκ των σημαντικότερων ταγμάτων της βρετανικής μοναρχίας: το Τάγμα της Περικνημίδας και το Βασιλικό Βικτωριανό Τάγμα
Ο πρίγκιπας Άντριου
Newsit logo
Newsit logo