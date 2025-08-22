Κόσμος

Ίσραελ Κατζ: «Η Γάζα θα ισοπεδωθεί αν η Χαμάς δεν αποδεχτεί τους όρους του Ισραήλ»

Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι θα απελευθερώσει τους αιχμαλώτους σε αντάλλαγμα για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά απορρίπτει τον αφοπλισμό χωρίς τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους
Η πόλη της Γάζας
REUTERS/Dawoud Abu Alkas

O Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ, προειδοποίησε την Παρασκευή (22.08.2025) ότι η πόλη της Γάζας θα μπορούσε να καταστραφεί, εκτός αν η Χαμάς αποδεχτεί τους όρους του Ισραήλ, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για μια εκτεταμένη επίθεση στην περιοχή.

Μια μέρα μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι θα εξουσιοδοτήσει τον στρατό να καταλάβει την πόλη της Γάζας, ο Ίσραελ Κατζ προειδοποίησε ότι η πόλη θα μπορούσε να «μετατραπεί σε Ράφα και Μπεϊτ Χανούν», περιοχές που έχουν μετατραπεί σε ερείπια νωρίτερα στον πόλεμο.

«Οι πύλες της κόλασης θα ανοίξουν σύντομα πάνω από τα κεφάλια των δολοφόνων και βιαστών της Χαμάς στη Γάζα — μέχρι να συμφωνήσουν με τους όρους του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου», έγραψε ο Katz σε μια ανάρτηση στο X.

Επανέλαβε τις απαιτήσεις του Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός: την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς.

Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι θα απελευθερώσει τους αιχμαλώτους σε αντάλλαγμα για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά απορρίπτει τον αφοπλισμό χωρίς τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

