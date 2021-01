Ισραήλ: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν επιγραφή 1500 ετών για τον Χριστό γραμμένη στα αρχαία ελληνικά (pics, vid)

Μια επιγραφή 1500 ετών γραμμένη στα αρχαία ελληνικά ανακάλυψε ομάδα αρχαιολόγων στο βόρειο Ισραήλ. Η επιγραφή, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, βρισκόταν πάνω από την πόρτα εκκλησίας και έφερε τη φράση «Χριστός, γεννημένος από τη Μαρία».

Σύμφωνα με την Daily Mail, η επιγραφή ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφής μιας εκκλησίας με περίτεχνα ψηφιδωτά πλακίδια διακοσμημένα με περίπλοκα γεωμετρικά σχέδια, η οποία είχε χτιστεί κατά τη Βυζαντινή ή την πρώιμη ισλαμική περίοδο. Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν το κτίριο κατά τη διάρκεια ανασκαφής που προηγήθηκε μιας κατασκευής δρόμου στην περιοχή. Το Ισραήλ, όπως αναφέρει η Daily Mail, απαιτεί από τους αρχαιολόγους και τους εθελοντές να ερευνούν μια περιοχή προτού ξεκινήσει η κατασκευή.

Η φράση «Χριστός, γεννημένος από τη Μαρία», σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, χρησιμοποιούνταν από τους χριστιανούς για να ξορκίζει το κακό μάτι και τα κακά πνεύματα, μια δεισιδαιμονία Ελλήνων και Ρωμαίων.

