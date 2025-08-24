Ισραήλ: Αυξανόμενη πίεση στον Νετανιάχου για συμφωνία με τη Χαμάς και απελευθέρωση ομήρων

Εδώ και μήνες οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία. Οι οικογένειες των ομήρων και μέρος του πολιτικού κόσμου κατηγορούν τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι θέτει τη δική του πολιτική επιβίωση πάνω από την απελευθέρωση των αιχμαλώτων.

Η πίεση εντάθηκε ακόμη περισσότερο το Σαββατοκύριακο (23-24.08.2025) με την πρόταση του Μπένι Γκαντς, αρχηγού του κεντρώου κόμματος Εθνική Ένωση, να σχηματιστεί «προσωρινή κυβέρνηση έξι μηνών» με αποκλειστική αποστολή «τη λύτρωση των ομήρων». Ο πρώην αρχηγός του στρατού απηύθυνε δημόσια έκκληση στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον Γιαΐρ Λαπίντ και τον Άβιγκντορ Λίμπερμαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους.

Εύθραυστη συμμαχία

Μετά την αποχώρηση των υπερορθόδοξων κομμάτων τον Ιούλιο, ο Νετανιάχου δεν διαθέτει πλέον απόλυτη πλειοψηφία στην Κνεσέτ και εξαρτάται από τους ακροδεξιούς συμμάχους του, οι οποίοι αντιτίθενται κατηγορηματικά σε οποιαδήποτε εκεχειρία με τη Χαμάς. Ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς απείλησε μάλιστα ότι θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση αν υπογραφεί συμφωνία.

Αντίθετα, μια συμμαχία μεταξύ του Λικούντ (32 έδρες), του κεντρώου κόμματος του Λαπίντ (24 έδρες), του εθνικιστικού Ισραήλ Μπεϊτενού του Λίμπερμαν (8 έδρες) και του Γκαντς (8 έδρες) θα μπορούσε να εξασφαλίσει πλειοψηφία 72 εδρών στην Κνεσέτ. Ωστόσο, οι παρατηρητές θεωρούν απίθανο ο Νετανιάχου να αποδεχθεί αυτό το σενάριο.

Η έκκληση του Γκαντς

Ο Μπένι Γκαντς τόνισε: «Καθήκον μας είναι να σώσουμε τη ζωή των ομήρων, θα μπορούσαν να είναι γιοι και κόρες μας.» Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου πενήντα αιχμάλωτοι εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, από τους οποίους περίπου είκοσι εκτιμάται ότι είναι ακόμη ζωντανοί. Μετά την απελευθέρωσή τους, θα μπορούσαν να διεξαχθούν νέες εκλογές την άνοιξη του 2026.

Παρότι ζήτησε μια περιορισμένη εκεχειρία με τη Χαμάς, ο Γκαντς ξεκαθάρισε ότι δεν καλεί σε τερματισμό του πολέμου: «Οι τρομοκράτες της Χαμάς πρέπει να πεθάνουν όπως οι ναζί, αλλά πάνω απ’ όλα πρέπει να σώσουμε τα αδέλφια μας.» Πρόσθεσε ακόμη ότι μια τέτοια κυβέρνηση θα πρέπει να υιοθετήσει νόμο που θα επιβάλει τη στρατιωτική θητεία και στους υπερορθόδοξους Εβραίους, οι οποίοι παραδοσιακά εξαιρούνται.

Διαδηλώσεις στο Τελ Αβίβ

Το βράδυ του Σαββάτου, δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν ξανά στο Τελ Αβίβ ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου και μια συμφωνία για τους ομήρους. «Αντί να σώζει ζωές, ο Νετανιάχου καταδικάζει τους αιχμαλώτους σε θάνατο και μας οδηγεί σε έναν αιώνιο, μάταιο πόλεμο», δήλωσε ο Γιοτάλ Κοέν, του οποίου ο αδελφός κρατείται στη Γάζα.

Συγγενείς ομήρων υπενθύμισαν ότι τα παιδιά τους παραμένουν αιχμάλωτα εδώ και 687 ημέρες. Ορισμένοι κάλεσαν τον πρωθυπουργό να αποδεχθεί άμεσα την τελευταία πρόταση για κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, την οποία έχει ήδη εγκρίνει η Χαμάς, και που προβλέπει την απελευθέρωση Ισραηλινών – ζωντανών και νεκρών – με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Αβέβαιες νέες διαπραγματεύσεις

Το βράδυ της Πέμπτης, ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ζήτησε «άμεσα» την επανέναρξη των συζητήσεων για «την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου με όρους που αποδέχεται το Ισραήλ». Ωστόσο, δεν αναφέρθηκε στην πρόταση των μεσολαβητών και η κυβέρνηση δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη την αποστολή διαπραγματευτών για νέο κύκλο συνομιλιών.