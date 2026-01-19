Κόσμος

Ισραήλ: Δύο μωρά νεκρά σε βρεφονηπιακό σταθμό που λειτουργούσε χωρίς άδεια στην Ιερουσαλήμ

Ανακριτές εξετάζουν την πιθανότητα το συμβάν να σχετίζεται με το σύστημα θέρμανσης, γεγονός που υποδηλώνει πιθανή διαρροή αερίου
Ιερουσαλήμ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ AP Photo / Maya Alleruzzo

Τα μωράκια είχαν εντοπιστεί σε κρίσιμη κατάσταση σε βρεφονηπιακό σταθμό στην Ιερουσαλήμ -που λειτουργούσε χωρίς άδεια- με δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης να υποδηλώνουν ότι το περιστατικό μπορεί να σχετίζεται με το σύστημα θέρμανσης του σταθμού. Τελικά, τα μωρά δεν τα κατάφεραν…

«Διασώστες παρέχουν ιατρική περίθαλψη και απομάκρυναν 55 τραυματίες μεταφέροντάς τους σε νοσοκομεία της πόλης, συμπεριλαμβανομένων δύο μωρών σε κρίσιμη κατάσταση», ανακοίνωσε ο Magen David Adom (MDA), ο αντίστοιχος του Ερυθρού Σταυρού στο Ισραήλ. Δημοσιεύματα τόνισαν ότι δύο μωρά στην Ιερουσαλήμ, ηλικίας τεσσάρων μηνών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί ανακοίνωσαν τον θάνατό τους.

«Οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίζονται και 53 μωρά υποβάλλονται σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις και θεραπεία», πρόσθεσε ο MDA.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η αστυνομία αρχικά δήλωσε ότι επικίνδυνες ουσίες μπορεί να εμπλέκονται στο συμβάν, αλλά αργότερα απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο. «Έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του περιστατικού», δήλωσε η αστυνομία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος Times of Israel ανέφερε ότι οι εγκαταστάσεις δεν είχαν άδεια λειτουργίας ως βρεφονηπιακός σταθμός και ότι ανακριτές εξετάζουν την πιθανότητα το συμβάν να σχετίζεται με το σύστημα θέρμανσης, γεγονός που υποδηλώνει πιθανή διαρροή αερίου.

Ο σταθμός βρίσκεται σε ένα διαμέρισμα στην οδό Χαμέμ-Γκουιμέλ, σε συνοικία που κατοικούν κυρίως μέλη της υπερορθόδοξης εβραϊκής κοινότητας.

