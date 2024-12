Ισραήλ: «Είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων»

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ συμμετείχε σήμερα (16.12.2024) σε συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της ισραηλινής βουλής (Κνεσέτ) και αναφέρθηκε στην πορεία των διαπραγματεύσεων που αποσκοπούν σε μια συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων που κρατάει η Χαμάς.

Ειδικότερα, ο Ισραήλ Κατς φέρεται να είπε στους βουλευτές ότι η χώρα του «είναι πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία με την Χαμάς για την απελευθέρωση ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας» όπως μεταδίδουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα κοινοβουλευτικές διαρροές, καθώς η συνεδρίαση της επιτροπής έγινε κεκλεισμένων των θυρών.

Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ πρόσθεσε στη συνέχεια ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για το ζήτημα αυτό, διότι «όσες λιγότερες πληροφορίες δημοσιευτούν τόσο το καλύτερο για να κλείσει η συμφωνία». Ο ίδιος εκτίμησε ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού θα υποστηρίξει την συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για τους ομήρους και ότι δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσει «εσωτερικά εμπόδια».

