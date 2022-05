Επεισόδια ξέσπασαν κατά την έξοδο του φερέτρου με τη σορό της δημοσιογράφου, Σιρίν Αμπού Άκλεχ, στον περίβολο του νοσοκομείου Σαν Ζοζέφ της Ιερουσαλήμ, διότι η αστυνομία του Ισραήλ επιχείρησε να διαλύσει το πλήθος που κρατούσε παλαιστινιακές σημαίες.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου και τοπικά ΜΜΕ, το φέρετρο με τη σορό της δημοσιογράφου έπρεπε να μεταφερθεί προς την ταφή, όταν η αστυνομία του Ισραήλ προσπάθησε, έξω από το νοσοκομείο Σαν Ζοζέφ, να διαλύσει το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί με παλαιστινιακές σημαίες.

Στα πλάνα που μετέδωσε το δίκτυο Palestine TV, φαίνεται το φέρετρο της δημοσιογράφου του Αλ Τζαζίρα, που σκοτώθηκε προχθές Τετάρτη στη διάρκεια μιας ισραηλινής επιδρομής στη Δυτική Όχθη, να κινδυνεύει να πέσει στο έδαφος ενώ Ισραηλινοί αστυνομικοί διαλύουν το πλήθος.

