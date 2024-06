Ισραήλ: Η Νόα Αργκαμάνι στην αγκαλιά της καρκινοπαθούς μητέρας της έπειτα από 8 μήνες ομηρίας στη Γάζα

Στο νοσοκομείο για να δει την βαριά άρρωστη μητέρα της βρέθηκε λίγες ώρες μετά την απελευθέρωσή της η Νόα Αργκαμάνι, η οποία απελευθερώθηκε μαζί με ακόμα 3 ομήρους σε δύο μεγάλες επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Νόα Αργκαμάνι έσπευσε στο νοσοκομείο για να βρεθεί στο πλευρό της μητέρα της, η οποία είναι καρκινοπαθής τελικού σταδίου. Το πρόσωπο της Αργκαμάνι είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα μεταξύ των αιχμαλώτων που απήχθησαν από μαχητές της Χαμάς κατά την αιματηρή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Οι δραματικές εικόνες της απαγωγής της με μοτοσικλέτα, με την 26χρονη να εκλιπαρεί για τη ζωή της, προσπαθώντας απεγνωσμένα να αγγίξει τον σύντροφό της που ακολουθούσε σε μικρή απόσταση, έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Ο 30χρονος Αβινατάν Ορ παραμένει αιχμάλωτος της Χαμάς.

Η Νόα Αργκαμάνι διασώθηκε χθες Σάββατο μαζί με άλλους τρεις ομήρους, κατά την έφοδο ισραηλινών κομάντος σε πολυκατοικία στο κέντρο της Γάζας. Και οι τέσσερις είναι καλά στην υγείας τους.

«Είμαι τόσο χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ», είπε σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον πρόεδρο του Ισραήλ, περιτριγυρισμένη από συγγενείς και φίλους της. Λίγο αργότερα, καταχειροκροτήθηκε όταν έφθασε σε νοσοκομείο του Τελ Αβίβ όπου η μητέρα της, Λιόρα, νοσηλεύεται με καρκίνο του εγκεφάλου σε τελικό στάδιο.

Τον περασμένο Οκτώβριο, μετά την απαγωγή της κόρης της στο μουσικό φεστιβάλ Nova που διεξαγόταν στην έρημο Νεγκέβ, η 61χρονη Λιόρα Αργκαμάνι ρωτήθηκε σε τηλεοπτική συνέντευξη πώς φανταζόταν τη στιγμή της επανένωσης. «Ας μπορέσω τουλάχιστον να την αγκαλιάσω ξανά», απάντησε.

Ο διοικητής του νοσοκομείου, ο καθηγητής Ρόνι Γκάμζου, περιέγραψε την κατάσταση της μητέρας ως «περίπλοκη και δύσκολη». Διευκρίνισε όμως ότι η Νόα Αργκαμάνι μπόρεσε να επικοινωνήσει με τη μητέρα της, η οποία αντιλήφθηκε την παρουσία της. «Τους τελευταίους οκτώ μήνες προσπαθούσαμε να τη διατηρήσουμε σε ένα επίπεδο που θα μπορούσε να επικοινωνεί», είπε ο Γκάμζου.

Noa Argamani’s father in an unequivocal message: “The IDF is factually the most moral army in the world! It’s undeniable!” Watch the heartwarming family reunions! 🫂❤️ pic.twitter.com/kJwOmQmWWl

Ο πατέρας της απελευθερωθείσας ομήρου, ο Γιακόβ Αργκαμάνι, βρέθηκε κοντά στην κόρη του από τη στιγμή που προσγειώθηκε το στρατιωτικό ελικόπτερο με τους διασωθέντες από τη Λωρίδα της Γάζας. «Σήμερα είναι τα γενέθλια μου, τέτοιο δώρο δεν μπορούσα να φανταστώ πότε ότι θα έπαιρνα», είπε περιχαρής.

Israel🇮🇱has rescued 4 hostages, including this Chinese-Israeli girl Noa Argamani. Congratulations to this girl and her family.



She appears to be in good condition. Considering the difficulties in obtaining food and water in Gaza, it is fortunate that she survived. This also… pic.twitter.com/buTCHoSc9O