Τα όσα φρικτά γίνονται στην Μέση Ανατολή έχουν συγκλονίσει για ακόμα μια φορά την υφήλιο και προκαλούν αποτροπιασμό. Η εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ και η σφαγή αμάχων έχει προκαλέσει αποτροπιασμό σε όλο τον κόσμο.

Οικογένειες ολόκληρες έχουν ξεκληριστεί αλλά η βαρβαρότητα που χρησιμοποίησαν εναντίον άοπλων πολιτών δεν έχει προηγούμενο.

Η εγγονή που είδε να απαγάγουν την γιαγιά της τρομοκράτες της Χαμάς και να την εκτελούν σε βίντεο που ανέβασαν στο Facebook. Μια ολόκληρη οικογένεια επίσης απήχθη από τα μέλη της Χαμάς και σφαγιάστηκε. Το ζευγάρι που εκτελέστηκε μέσα στο σπίτι τους και τα παιδιά τους τώρα είναι ορφανά.

Στιγμές ευτυχίας που δεν υπάρχουν πια. Που πνίγηκαν ξαφνικά στο αίμα. Η οικογένεια φέρεται να σκοτώθηκε από τρομοκράτες της Χαμάς στο κιμπούτς τους κοντά στα σύνορα με τη Γάζα. Η Tamar και ο Yonatan Kedem, μαζί με τα παιδιά τους Shachar, Arbel και Omer, δολοφονήθηκαν από τη Χαμάς στο κιμπούτς Νιρ Οζ, το οποίο βρίσκεται μόλις 1,4 μίλια από τα σύνορα του Ισραήλ με τη Γάζα.

Η κοπέλα που θα δείτε στην επόμενη φωτογραφία σε μια τρυφερή στιγμή με τη γιαγιά της είδε να την απαγάγει η Χαμάς. Το νεαρό κορίτσι τρελάθηκε από την αγωνία της την οποία διαδέχθηκε η φρίκη. Μέλη της Χαμάς ανέβασαν στην σελίδα της κοπέλας στο Facebook την εκτέλεση της γιαγιάς της!

Το ζευγάρι που ακολουθεί, γονείς, φωτογραφήθηκε σε παλιότερες ευτυχισμένες στιγμές μη γνωρίζοντας την φρίκη που θα ακολουθήσει. Το ζευγάρι εκτελέστηκε μέσα στο σπίτι του. Οι Σλομι και Σάσαρ είναι πλέον νεκροί και τα παιδιά τους ορφανά.

Τα βίντεο που ακολουθούν είναι ιδιαίτερα σκληρά. Στο πρώτο οι τρομοκράτες της Χαμάς έχουν στοιβάξει ομήρους σε φορτηγό και στην κυριολεξία πατούν πάνω στα κεφάλια τους. Στο επόμενο εισβάλλουν σε ένα σπίτι και εκτελούν μια κατάκοιτη ηλικιωμένη και την γυναίκα που την πρόσεχε.

