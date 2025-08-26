Κόσμος

Ισραήλ: «Η Χαμάς είχε τοποθετήσει κάμερα στην περιοχή του νοσοκομείου Νάσερ στη Γάζα»

Τι αναφέρει ο IDF σε ανακοίνωσή του
Βομβαρδισμός σε νοσοκομείο στη Γάζα

Το Ισραήλ, απάντησε σχετικά με την πολύνεκρη επίθεση σε νοσοκομείο της Γάζας στην οποία μεταξύ άλλων έχασαν τη ζωή τους και 5 δημοσιογράφοι.

Οι ισραηλινές δυνάμεις, όπως υποστηρίζει ο IDF, είχαν βάλει στο στόχαστρο μια κάμερα που είχε τοποθετήσει η Χαμάς όταν έπληξαν το νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδας της Γάζας.

Από την «προκαταρκτική έρευνα» προκύπτει ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες «εντόπισαν μια κάμερα που είχε τοποθετήσει η Χαμάς στη ζώνη του νοσοκομείου Νάσερ» και την χρησιμοποιούσε «για να παρακολουθεί τις ενέργειες των (ισραηλινών) δυνάμεων και να κατευθύνει τις τρομοκρατικές δράσεις της εναντίον τους», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ισραηλινός Στρατός.

Οι στρατιώτες «ενήργησαν για να εξαλείψουν την απειλή, πλήττοντας και διαλύοντας την κάμερα», πρόσθεσε.

Έξι «τρομοκράτες» σκοτώθηκαν σε αυτά τα πλήγματα που στοίχισαν τη ζωή συνολικά σε 20 ανθρώπους, συνέχισε ο στρατός, ανακοινώνοντας ονόματα που δεν αντιστοιχούν σε κανέναν από τους πέντε δημοσιογράφους που έχασαν τη ζωή τους σε αυτήν την επίθεση.

Ένας αξιωματικός των υπηρεσιών ασφαλείας του Ισραήλ, επιβεβαίωσε ότι κανείς από τους πέντε δημοσιογράφους δεν είναι μεταξύ των έξι μελών της Χαμάς.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού διέταξε να συνεχιστεί η έρευνα, δίνοντας έμφαση σε «πολλά» σημεία, κυρίως στο «πώς ελήφθη η απόφαση επί του πεδίου» και «τι είδους όπλα χρησιμοποιήθηκαν για το πλήγμα».

Το πρακτορείο Reuters μετέδιδε ζωντανά πλάνα από το νοσοκομείο, που τραβούσε ο συνεργάτης του, ο εικονολήπτης Χουσάμ αλ Μάσρι, όταν ξαφνικά η μετάδοση διακόπηκε, με το πρώτο πλήγμα του ισραηλινού στρατού.

Εκτός του Μάσρι, σκοτώθηκαν επίσης η συνεργαζόμενη με το πρακτορείο Associated Press Μαριάμ Αμπού Ντάγκα και άλλα μέσα ενημέρωσης, ο Μοχάμεντ Σαλάμα, που εργαζόταν για το Al Jazeera, ο Μοάζ Άμπου Τάχα, συνεργάτης διαφόρων ενημερωτικών μέσων – περιστασιακά και του Reuters – και ο Άχμεντ Άμπου Αζίζ.

Ο φωτορεπόρτερ Χάτεμ Χάλεντ, επίσης συνεργάτης του Reuters, τραυματίστηκε.

