Ρωσία: «Ο Πούτιν είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί με την ΕΕ όμως δεν πάρει αυτός την πρωτοβουλία»

Για το δημοσίευμα των Financial Times, ότι ηγέτες της ΕΕ προετοιμάζονται για υψηλού επιπέδου συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, πήρε θέση σήμερα (08.05.2026) η Ρωσία.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, υποστήριξε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για διάλογο με την ΕΕ, όμως ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα αναλάβει ο ίδιος σχετική πρωτοβουλία.

Στη συνέχεια, ο ίδιος διευκρίνισε με κατηγορηματικό τρόπο ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει πως είναι έτοιμος να διαπραγματευθεί, αναφερόμενος στο δημοσίευμα των Financial Times.

Εξάλλου, το Κρεμλίνο διέψευσε πληροφορία του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel ότι ανακληθηκαν οι διαπιστεύσεις ξένων δημοσιογράφων για την παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στις 9 Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε σε δημοσιογράφους ότι δεν έχει ακυρωθεί καμιά διαπίστευση, ωστόσο, λόγω αλλαγών στο πρόγραμμα της παρέλασης, τέθηκε όριο στον αριθμό των ξένων δημοσιογράφων που θα επιτραπεί να καλύψουν την εκδήλωση.