Χανταϊός: Αγώνας δρόμου για τη δημιουργία εμβολίου – Επικίνδυνος ιός αλλά χαμηλός ο κίνδυνος εξάπλωσης

Μνήμες κορονοϊού ξυπνούν από την είδηση ότι κρούσματα χανταϊού έχουν εντοπιστεί στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Hondius, το οποίο πλέον μεταβαίνει προς την Τενερίφη όπου αναμένεται να δέσει στο λιμάνι της περιοχής το Σάββατο ή το αργότερο την Κυριακή. Την ίδια ώρα έγινε γνωστό ότι οι επιστήμονες ετοιμάζουν σχετικό εμβόλιο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σημειώνει ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό είναι «απολύτως χαμηλός», αναφερόμενο στην είδηση ότι 3 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, έχασαν τη ζωή τους από χανταϊό.

«Πρόκειται για έναν επικίνδυνο ιό, αλλά μόνο για το άτομο που έχει μολυνθεί πραγματικά. Ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει εξαιρετικά χαμηλός», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ Κρίστιαν Λίντμαϊερ σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

Ο ίδιος τόνισε ότι ακόμη και μεταξύ των ανθρώπων που έμεναν στις ίδιες καμπίνες με ένα μολυσμένο άτομο στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, «φαίνεται ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, κανένας από τους δύο δεν μολύνθηκε».

«Δεν είναι κάτι σαν την ιλαρά, για παράδειγμα: αν βρίσκεστε εδώ στην αίθουσα Τύπου και κάποιος από μπροστά βήχει, οι πρώτες σειρές θα διατρέχουν κίνδυνο. Η στενή επαφή σημαίνει πρακτικά μύτη με μύτη (…) Δεν πρόκειται για νέο Covid», υπογράμμισε.

Το κρουαζιερόπλοιο Hondius, που ανήκει στην ολλανδική εταιρεία κρουαζιέρας Oceanwide Expeditions, αναχώρησε από την Ουσουάια της Αργεντινής την 1η Απριλίου και βρίσκεται αυτή τη στιγμή καθ’ οδόν προς την Τενερίφη στα Κανάρια Νησιά, όπου αναμένεται την Κυριακή.

Τρεις επιβάτες του πλοίου έχασαν τη ζωή τους, ενώ τα τελευταία στοιχεία του ΠΟΥ που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη ανέφεραν συνολικά πέντε επιβεβαιωμένα κρούσματα και τρία ύποπτα κρούσματα.

Αγώνας δρόμου για τη δημιουργία εμβολίου

Διεθνής ομάδα επιστημόνων εργάζεται για την ανάπτυξη εμβολίου κατά του χανταϊού. Η χημικός καθηγήτρια Asel Sartbaeva, από το Πανεπιστήμιο του Bath, συμμετέχει σε ερευνητική ομάδα για το εμβόλιο μαζί με ειδικούς από τις ΗΠΑ και τη Νότια Αφρική.

Όπως δήλωσε η ίδια, «η ανάπτυξη ενός εμβολίου θα ήταν πραγματικά σπουδαία, γιατί θα μπορούσαμε να προλαμβάνουμε τέτοιες περιπτώσεις ή τουλάχιστον να περιορίζουμε τις σοβαρές συνέπειες της λοίμωξης».

Οι υγειονομικές αρχές επισημαίνουν ότι η μετάδοση του χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι σπάνια.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον χανταϊού, ωστόσο η έγκαιρη ιατρική υποστήριξη μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης. Σε σοβαρές περιπτώσεις απαιτείται οξυγονοθεραπεία, μηχανική υποστήριξη αναπνοής ή ακόμη και αιμοκάθαρση.

Παράλληλα, οι επιστήμονες αναπτύσσουν μια καινοτόμο τεχνολογία σταθεροποίησης εμβολίων που ονομάζεται «ensilication». Η μέθοδος επιτρέπει την προστασία των εμβολίων με πολύ λεπτά στρώματα ανόργανου υλικού, ώστε να παραμένουν σταθερά ακόμη και χωρίς κατάψυξη.

«Πρόκειται για μια τεχνολογία που αναπτύσσουμε εδώ και πάνω από 15 χρόνια», εξήγησε η καθηγήτρια Sartbaeva.

Η ερευνητική ομάδα συνεργάζεται με επιστήμονες στο Τέξας, που ανέπτυξαν το αντιγόνο κατά του χανταϊού, αλλά και με την εταιρεία Afrigen

στη Νότια Αφρική.

Σύμφωνα με το BBC, τόχος είναι το εμβόλιο να αντέχει σε μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές, επιτρέποντας ακόμη και τη μεταφορά του με drones σε απομακρυσμένες περιοχές.

Ο καθηγητής Duncan Craig χαρακτήρισε την έρευνα «πρωτοποριακή» και διεθνώς αναγνωρισμένη για τη συμβολή της στην ανάπτυξη νέας γενιάς εμβολίων.