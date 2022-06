Το Ισραήλ και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψαν σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουνίου του 2022, συμφωνία για εξαγωγές φυσικού αερίου. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωση του το ισραηλινό υπουργείο Ενέργεια και επιβεβαιώνει με ανάρτησή της στα social media η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Με αυτή τη συμφωνία θα εργαστούμε για τη σταθερή παράδοση φυσικού αερίου στην ΕΕ από την περιοχή του East Med» αναφέρει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε ανάρτησή της στο Twitter, αναρτώντας και μια φωτογραφία από την συμφωνία με το Ισραήλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτή η συμφωνία θα συμβάλει στην ενεργειακή μας ασφάλεια. Και χτίζουμε υποδομή κατάλληλη για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – την ενέργεια του μέλλοντος» προσθέτει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

With this 🇪🇺🇪🇬🇮🇱 agreement we will work on the stable delivery of natural gas to the EU from the East Med region.



This will contribute to our 🇪🇺 energy security.



And we are building infrastructure fit for renewables – the energy of the future. pic.twitter.com/GYFPXwFpsp