Ισραήλ: Μία γυναίκα νεκρή και 17 τραυματίες από μπαράζ ρουκετών της Χεζμπολάχ

Μία γυναίκα σκοτώθηκε από ρουκέτα της Χεζμπολάχ στην πόλη Σφαράμ του βόρειου Ισραήλ το βράδυ της Δευτέρας (18.11.2024). Σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε όλο το Ισραήλ για μπαράζ ρουκετών της φιλοϊρανικής οργάνωσης του Λιβάνου.

Όπως ανακοίνωσε η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων μία γυναίκα σκοτώθηκε και τουλάχιστον άλλοι 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρουκέτας που εκτόξευσε απόψε η Χεζμπολάχ από τον Λίβανο εναντίον της πόλης Σφαράμ, στο βόρειο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τους «Times of Israel», συνολικά η φιλοϊρανική λιβανέζικη οργάνωση εκτόξευσε περισσότερες από 100 ρουκέτες και έναν πύραυλο εναντίον του Ισραήλ τις τελευταίες ώρες.

Βίντεο που μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης καταγράφουν τη στιγμή της έκρηξης και το πολυώροφο κτίριο που έπληξε η ρουκέτα.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), η Χεζμπολάχ εκτόξευσε τουλάχιστον πέντε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ.

Θραύσματα ρουκέτας που αναχαίτισαν απόψε οι IDF προκάλεσαν πυρκαγιά σε συνοικία της πόλης Ραμάτ Γκαν, κοντά στο Τελ Αβίβ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι να τραυματιστούν, σύμφωνα με την εφημερίδα «Times of Israel».

#BREAKING Sirens sounded in the Tel Aviv area following long-range rocket fire from Lebanon.



Attached is footage from a rocket impact in the Ramat Gan area.



There seems to be an issue with Israel’s air defense systems, as this should have been intercepted. pic.twitter.com/8b4HB6eslL