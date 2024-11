Ισραήλ: Νέοι βομβαρδισμοί σε νότια προάστια της Βηρυτού που ελέγχει η Χεζμπολάχ

Νέοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (07.11.2024) σε νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, τη Βηρυτό.

Νότια προάστια της Βηρυτού, όπως και μία τοποθεσία κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Λιβάνου, έγιναν στόχοι της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ, καθώς θεωρούνται προπύργια της λιβανέζικης φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Προηγήθηκε μία ώρα νωρίτερα προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού στους κατοίκους τεσσάρων συνοικιών να απομακρυνθούν εσπευσμένα.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Αβιχάι Αντραΐ, κάλεσε τους κατοίκους αυτούς να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Όπως κατέγραψαν εικονολήπτες της τηλεοπτικής υπηρεσίας του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), δύο στήλες καπνού υψώθηκαν στον ουρανό της νότιας Βηρυτού, από όπου ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις.