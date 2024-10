Ισραήλ: Νεόνυμφο ζευγάρι χορεύει αγκαλιασμένο μέσα σε καταφύγιο την ώρα που οι Ιρανοί εκτοξεύουν πυραύλους

Με μία μαύρη νότα «βάφτηκε» ο γάμος ενός ερωτευμένου ζευγαριού στην πρωτεύουσα του Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ.

Το αγαπημένο ζευγάρι εδώ και αρκετό καιρό είχε επιλέξει την σημερινή ημέρα (01.10.2024) για να κάνει τον γάμο του. Κανείς δεν ήξερε όμως ότι σήμερα το Ιράν θα εκτοξεύσει εκατοντάδες πυραύλους με στόχο το Ισραήλ.

Στο βίντεο που ανέβηκε στο Χ (πρώην Twitter), το νεόνυμφο ζευγάρι φαίνεται να χορεύει τον πρώτο του χορό όχι σε κάποιο κέντρο διασκέδασης αλλά σε ένα καταφύγιο.

Προσπαθώντας να ζήσουν την στιγμή τους, αψηφούν τους κινδύνους και αγκαλιασμένοι σφιχτά κοιτάζονται στα μάτια σαν να μην έγινε ποτέ η επίθεση στο Ισραήλ.

Δείτε το βίντεο:

Iran couldn’t stop the joy at this Jerusalem wedding even for a moment. ❤️ pic.twitter.com/kMWzbhrNRA